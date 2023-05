Poliposi nasale, De Corso (Policlinico Gemelli): “Risultati di mepolizumab su pazienti gravi molto incoraggianti”

(Adnkronos) – In occasione del simposio Gsk “Nuove frontiere in CRSwNP: la terapia di precisione con mepolizumab”, dedicato alla rinosinusite cronica con poliposi nasale e alle nuove opzioni di trattamento della stessa, organizzato nel corso del 109° Congresso nazionale della Sio, la Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale, in svolgimento dal 24 al 27 maggio 2023 a Milano, è intervenuto il Dr. Eugenio De Corso, otorinolaringoiatra al Policlinico Gemelli di Roma.