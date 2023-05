Pizza Doc: Un viaggio gastronomico tra i sapori italiani

Nel nuovo appuntamento con Pizza Doc, in onda sabato 20 maggio alle 11.15 su Rai 2, Tinto, Monica Caradonna e i loro ospiti, i pizzaioli gourmet Francesco Pellegrino e Gazmir Sallaku, si preparano a deliziare il pubblico con una selezione di antipasti e pizze che metteranno in risalto i prodotti italiani attraverso affascinanti servizi esterni. Attraverso quattro finestre in stile documentaristico, gli spettatori avranno l’opportunità di scoprire le meraviglie paesaggistiche, i piatti tipici e le eccellenze gastronomiche del nostro Paese.

Mantova: Il segreto del Parmigiano Reggiano

La prima tappa di questa avventura culinaria ci porta a Mantova, unica città lombarda a produrre il pregiato Parmigiano Reggiano. In questa puntata, si parlerà dell’importanza dell’alimentazione delle mucche per ottenere un prodotto di qualità superiore. I pizzaioli esperti ci guideranno alla scoperta di questa antica tradizione casearia, svelandoci tutti i segreti che rendono il Parmigiano Reggiano uno dei formaggi più apprezzati al mondo.

La pastiera napoletana: Un dolce legato alla tradizione

Proseguendo il nostro viaggio culinario, faremo tappa a Napoli per assaporare la deliziosa pastiera napoletana. Questo dolce tradizionale è caratterizzato da pochi ingredienti, tutti strettamente legati al territorio. Attraverso sapienti spiegazioni, i pizzaioli ci sveleranno i segreti della sua preparazione e ci faranno scoprire l’importanza delle tradizioni culinarie nella cultura italiana.

Il Veneto e le proprietà salutari dell’aglio polesano

Nel corso della trasmissione, approfondiremo anche le caratteristiche e le proprietà salutari dell’aglio polesano, una delle eccellenze della regione Veneto. I pizzaioli ci condurranno in un viaggio nel cuore del Veneto, svelandoci come questo ingrediente prezioso venga coltivato e utilizzato nella cucina locale. Scopriremo i benefici per la salute legati al consumo dell’aglio polesano e come possa arricchire il sapore delle pizze gourmet.

Chieti e Pescara: L’antica tradizione olearia

Infine, la puntata si concluderà nelle affascinanti province di Chieti e Pescara, dove incontreremo persone che portano avanti un’antica tradizione olearia. I pizzaioli ci immergeranno nel mondo dell’olio extravergine d’oliva, raccontandoci le fasi di produzione e l’impegno di coloro che lavorano instancabilmente per mantenere intatta la qualità di questo prezioso ingrediente. Verrà sottolineato il ruolo centrale dell’olio extravergine d’oliva nella cucina italiana e come esso possa elevare l’esperienza di gustare una pizza gourmet.

Le pizze gourmet: Esaltando l’eccellenza italiana

Durante l’intera trasmissione, i pizzaioli protagonisti metteranno in risalto questi straordinari prodotti italiani, trasformandoli in veri protagonisti delle loro pizze gourmet. Con la loro maestria e creatività, creeranno abbinamenti unici, esaltando i sapori e le caratteristiche di ogni ingrediente. Le pizze che verranno presentate saranno vere opere d’arte culinarie, capaci di conquistare anche i palati più esigenti.

Conclusioni

L’appuntamento con Pizza Doc è un’occasione imperdibile per immergersi nel ricco patrimonio culinario italiano. Grazie alle quattro emozionanti tappe, scopriremo l’importanza dei prodotti di qualità, delle tradizioni gastronomiche e delle eccellenze regionali. I pizzaioli Francesco Pellegrino e Gazmir Sallaku ci guideranno in un viaggio indimenticabile, dove la passione per la buona cucina e l’amore per il nostro Paese si fondono in un’esperienza gustativa unica.

Non perdete l’appuntamento con Pizza Doc, sabato 20 maggio alle 11.15 su Rai 2. Preparatevi a lasciarvi conquistare dai sapori autentici dell’Italia e a scoprire l’arte di trasformare ingredienti di alta qualità in pizze gourmet straordinarie. Buon appetito e buon viaggio gastronomico a tutti!