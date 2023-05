Piramal Pharma Limited annuncia i risultati consolidati per il quarto trimestre e l’anno fiscale 2023

(Adnkronos) – MUMBAI, India, 25 maggio 2023 /PRNewswire/ — Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ha annunciato oggi i suoi risultati consolidati per il quarto trimestre (Q4) e l’intero anno FY23 conclusosi il 3 marzo 2023.



Punti salienti per il quarto semestre FY23 e FY23

Nandini Piramal, Presidente di Piramal Pharma Limited ha dichiarato: “Negli ultimi anni, il Q4 è sempre stato il trimestre più forte per l’azienda in termini di contributo al reddito e margine EBITDA. Anche quest’anno abbiamo assistito a un recupero positivo dei ricavi dal Q4 e del margine EBITDA rispetto ai tre trimestri precedenti dell’anno finanziario.

La nostra azienda CDMO, che ha avuto un anno difficile, ha assistito a un significativo ritiro delle prenotazioni per ordini nel Q4. Il nostro portafoglio Inhalation Anesthesia continua a vedere una domanda sana e pertanto stiamo ampliando le nostre capacità. La nostra azienda India Consumer Healthcare sta producendo una buona crescita guidata dai nostri marchi di potenza.

Continuiamo a mantenere la nostra esperienza di qualità con ispezioni di successo da parte della FDA statunitense: zero osservazioni presso gli stabilimenti Riverview e Digwal, e EIR ricevute per gli stabilimenti di Lexington e Sellersville. Crediamo nel potenziale delle nostre aziende e nel corso dei prossimi mesi la nostra attenzione sarà concentrata principalmente sull’acquisizione della domanda e sulla loro esecuzione, sulla promozione della produttività attraverso l’eccellenza operativa, la manutenzione critica e gli investimenti di crescita”.

Punti salienti dell’azienda nel Q4 e FY23

Organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO):

Generici ospedalieri complessi (CHG):

Sanità dei consumatori in India

* EIR – Rapporto di ispezione dello stabilimento

Nota: i dati finanziari del FY23 non sono strettamente comparabili rispettivamente al FY22

L’Onorevole NCLT, i 12 agosto 22, ha approvato lo schema composito di accordo per il trasferimento mediante scissione dell’attività farmaceutica da Piramal Enterprises Ltd (PEL) in Piramal Pharma Ltd, e fusione delle società interamente controllate da PPL, ovvero Hemmo Pharmaceuticals Pvt Ltd (HPPL) e Convergence Chemical Pvt Ltd (CCPL) in essa con data fissata il aprile 2022.



Di conseguenza, il bilancio di PPL è stato redatto dando efficacia al regime dal 1 aprile 2022.

I bilanci di CCPL e HPPL, società interamente controllate di PPL, sono stati aggregati come se la fusione fosse avvenuta il 1 aprile 2021 o dalla data in cui la Società ha acquisito il controllo su tali società sussidiarie, a seconda dei casi.

Prima della scissione, PPL aveva stipulato un accordo con PEL per la prosecuzione della vendita da parte di PEL di prodotti nell’ambito di gare d’appalto governative ottenute a nome di PEL, fino al completo adempimento degli obblighi derivanti da tali offerte. L’accordo includeva anche la vendita dei prodotti di consumo (OTC) di PPL attraverso la rete PEL’s CFA (agente di trasporto e spedizione) fino a che tutte le licenze, le registrazioni e i permessi necessari fossero stati completamente trasferiti a nome di PPL.

Conformemente all’accordo, la scissione dell’impresa farmacutica è stata considerata come operazione di controllo straordinaria e rappresenta una fusione commerciale secondo Ind-as 103 nei resoconti finanziari di PPL w.e.f 1 Aprile 2022. Di conseguenza, i risultati finanziari per FY23 non sono comparabili col corrispondente periodo dell’esercizio precedente. I dati finanziari Like-to-Like sono riportati nella tabella sottostante.

Inoltre, tutti gli inventari di chiusura come del 31 marzo 2022 a PEL, per quanto riguarda tali transazioni includevano l’elemento di margine addebitato da PPL a PEL in base alle normali condizioni di mercato. Dato che la scissione è entrata in vigore in data 1 aprile 2022, l’inventario di apertura trasferito a PPL al fair value (provvisorio) secondo IND-AS includeva l’elemento margine e lo stesso è stato addebitato al P&L nel Q1FY23 del bilancio PPL, su vendita di tali prodotti in PPL.

L’impatto una tantum non ricorrente sull’EBITDA di questo margine di inventario nei bilanci di Q1FY23 è di 68 CR INR.

Altre attività includono investimenti e attività fiscali differite (nette)

Conferenza sugli utili Q4 e FY2023

Piramal Pharma Limited ospiterà una teleconferenza per investitori/analisti il 25 maggio 202 alle 17:00(IST)per discutere i risultati del Q4 e FY2023.

I dettagli per collegarsi alla chiamata sono i seguenti:

Informazioni su Piramal Pharma Ltd.:Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso le sue 17 strutture globali che includono capacità di sviluppo e produzione end-to-end e una rete di distribuzione globale includente oltre 100 paesi. PPL include Piramal Pharma Solutions (PPS), un’organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), un’azienda impegnata nella produzione di farmaci generici complessi per uso ospedaliero e la divisione Consumer Healthcare India, che vende prodotti da banco. Inoltre, una delle consociate di PPL, Allergan India Private Limited, è una JV con AbbVie Inc. e si è affermata come uno dei leader del settore delle terapie oftalmologiche. Inoltre, PPL detiene una compartecipazione di minoranza in Yapan Bio. Nell’ottobre 2020, PPL ha ricevuto un investimento per la crescita strategica del 20% da Carlyle Group.

Esclusione di responsabilità.Il presente comunicato stampa è esclusivamente a scopo informativo. Nulla nel presente comunicato stampa costituisce un’offerta di diritti (compreso il credito) o di diritti azionari per la vendita o la sollecitazione di un’offerta di acquisto di diritti (compreso il credito) o di quote di capitale, negli Stati Uniti d’America o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale. Tutti i titoli quivi menzionati non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi del United States Securities Act del 1933, e successivi emendamenti (“U.S. Securities Act”) e non possono essere offerti o venduti all’interno degli Stati Uniti, tranne in virtù di un’esenzione o nell’ambito di una transazione non soggetta ai requisiti di registrazione sanciti dal Securities Act e dalle norme statali vigenti in materia di titoli. Di conseguenza, i Rights Entitlements (compreso il credito) e i Rights Equity Shares vengono offerti e venduti al di fuori degli Stati Uniti in “transazioni offshore” come definito e in base al Regolamento S ai sensi del U.S. Securities Act e alle leggi vigenti nella giurisdizione in cui tali offerte e vendite avvengono.

