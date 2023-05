Piera Maggio ospite a Valentia in festa: Presentazione del libro “Denise. Per te, con tutte le mie forze”

Piera Maggio è stata ospite della giornata conclusiva della sesta edizione di Valentia in festa, il Festival del Sud che si è tenuto a Vibo Valentia. Durante l’evento, Mamma Piera ha presentato il suo libro intitolato “Denise. Per te, con tutte le mie forze”. Questo libro racconta la storia di una vita segnata dall’angoscia e di una battaglia incessante per fare luce su uno dei misteri italiani più bui. Piera Maggio, con coraggio e determinazione, non si è mai arresa. La storia di Denise arriva dritta al cuore senza girarci troppo attorno, con una narrazione semplice, immediata ma stracolma di passione.

La presentazione del libro e il dibattito moderato da Francesca Lagoteta

L’incontro è stato moderato dalla giornalista di LaC Francesca Lagoteta e al dibattito hanno partecipato il presidente del consiglio comunale di Vibo Valentia Rino Putrino e l’avvocato Cataldo Calabretta, docente universitario ed esperto di cronaca nera e giudiziaria. Durante l’evento, Francesca Lagoteta ha posto delle domande cruciali sulla vicenda di Denise, chiedendosi chi sia stato a portarla via dalla casa della nonna quel maledetto primo giorno di settembre del 2004 e perché. La domanda che continua a tormentare è se Denise sia ancora viva. Nonostante le indagini, il processo e l’attenzione dei giornalisti, Piera Maggio non è riuscita a riavere sua figlia. Tuttavia, la sua determinazione nel cercare la verità non si è mai affievolita.

L’appello per una commissione d’inchiesta e il sito cerchiamodenise.it

Piera Maggio ha creato il sito ufficiale cerchiamodenise.it per aiutare non solo la sua famiglia, ma anche tutte le famiglie dei bambini scomparsi nel nulla. Durante l’evento, ha ribadito le motivazioni che l’hanno spinta a pubblicare il libro, sottolineando la necessità di fare luce su alcune vicende personali spesso fraintese. Ha rinnovato un appello al Parlamento affinché venga costituita una commissione d’inchiesta sul sequestro di sua figlia e di tutti i minori italiani. Piera Maggio crede che, nonostante il duro lavoro delle istituzioni, ci siano stati degli errori che non possono essere ignorati. La creazione di una commissione parlamentare d’inchiesta potrebbe contribuire a fare chiarezza su alcuni punti ancora oscuri. Piera Maggio ha concluso esprimendo il suo immaginare Denise come una bella ragazza, sperando che ovunque si trovi, stia bene.

Valentia in festa e l’importanza della manifestazione

Il presidente dell’Associazione Valentia e promotore del Festival del Sud, Anthony Lo Bianco, ha espresso la sua soddisfazione per la buona riuscita del Festival, che ha attirato migliaia di persone, famiglie e studenti sin dal primo giorno. Più di 12.000 visitatori hanno partecipato alla kermesse organizzata dall’Associazione Valentia, che si conferma una delle principali realtà giovanili a livello nazionale. Nel corso degli anni, l’associazione ha dimostrato che attraverso la condivisione di idee e valori è possibile realizzare progetti di grande spessore culturale e sociale. Valentia in festa è patrocinato dal Parlamento Europeo e rientra tra gli eventi culturali promossi dal Comune di Vibo Valentia per il Maggio dei Libri.