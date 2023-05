Piazza Affari chiude in rialzo (+1,05%), giù banche

(Adnkronos) – Chiusura in positivo per le principali piazze finanziarie europee, compresa Piazza Affari, la migliore nel Vecchio Continente, che termina le contrattazioni in rialzo dell’1,05% a 27.520 punti. Francoforte mette a segno +0,69%, Londra guadagna lo 0,17% e Parigi lo 0,61%.

Sul listino principale milanese il comparto bancario chiude in calo: maglia nera Banca Monte Paschi Siena che lascia sul terreno l’1,56%, seguita da Banco Bpm a -0,84% e Unicredit che chiude a -0,4%. Brillano Interpump Group, la migliore a +4,4%, Hera a +3,07% e A2a, che guadagna il 2,28%.