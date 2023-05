Peugeot 3008: nuove indiscrezioni in vista del debutto

Stando alle indiscrezioni, la nuova Peugeot 3008 sarà svelata al prossimo Salone di Monaco di Baviera 2023, in programma nel mese di settembre. Per la SUV compatta della Casa del Leone sarà la terza generazione, nota anche come modello P64.

La gamma della futura Peugeot 3008 comprenderà il motore a benzina 1.2 PureTech da 136 CV di potenza, dotato della tecnologia Mild Hybrid da 48V e abbinato al cambio automatico e-DCS a doppia frizione. Inoltre, sarà prevista anche la versione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 200 CV e 250 CV di potenza complessiva.

Non mancherà l’inedita e-3008, ovvero la configurazione a propulsione elettrica della prossima Peugeot 3008, proposta nelle declinazioni da 156 CV, 204 CV e 306 CV di potenza. Sarà dotata del pacco delle batterie da 60 kWh per 550 km di autonomia massima, oppure del pacco delle batterie da 90 kWh per 700 km di autonomia massima.