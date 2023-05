NetBet Italia e G Games uniti per la gioia dei giocatori

(Adnkronos) –

I giochi G Games sono ora disponibili per i migliaia di clienti NetBet Italia



ROME, May 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — NetBet Italia, il casinò online più entusiasmante del Paese, prosegue l’evoluzione del suo marchio con l’aggiunta dei prodotti G Games alla sua libreria.

Il brand NetBet ha costruito la sua reputazione durante più di due decenni di attività, espandendosi in quattro continenti con prodotti offerti in oltre una dozzina di lingue. Oggi, NetBet Italia è una delle principali piattaforme di gioco d’azzardo della nazione, grazie al design accattivante e all’ampia collezione di giochi disponibili per il pubblico italiano.

Nella sua continua evoluzione, NetBet da sempre integra i migliori marchi di iGaming per offrire i loro giochi attraverso un sito completamente reattivo, collaborando con i più talentuosi sviluppatori di software e designer in circolazione.

La partnership più recente è quella con l’entusiasmante marchio G Games, che offre una selezione di slot classiche e giochi ispirati a film e programmi televisivi popolari. Tra i giochi più interessanti del loro catalogo figurano Cheeky Fruits 6 Deluxe, Age of Athena e The Good, The Bad and The Ugly.



La responsabile PR di NetBet Italia, Claudia Georgevici, ha dichiarato: “NetBet è orgogliosa di offrire un’esperienza online coinvolgente e sicura ad ogni giocatore che visita il nostro sito. Per fare questo, ci assicuriamo di stare al passo con i tempi grazie a tutti i nuovi talenti che portiamo costantemente a bordo”.

“Per questo siamo entusiasti di avere G Games al nostro fianco: il loro catalogo comprende alcuni dei giochi di casinò più interessanti del momento e siamo certi che i nostri giocatori si lasceranno coinvolgere da tutto ciò che questo provider ha da offrire, sia ora che in futuro”.

Helen Walton, CCO di G Games, ha aggiunto: “Lavoriamo con NetBet da diversi anni ed ora siamo lieti di servire i nostri prodotti ai loro giocatori italiani!”.

Per maggiori informazioni contatta pr@NetBet.it

About NetBet.it



NetBet.it, fondato nel 2008, è un sito di BPG srl. NetBet.it, autorizzato da ADM, è uno dei primi portali italiani specializzati nel gioco online. Con migliaia di giochi da casinò leader del settore ed eventi sportivi giornalieri, NetBet.it è diventata una delle piattaforme di gioco online preferite in Italia.

Per maggiori informazioni visita: https://www.netbet.it