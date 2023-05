Milesi Plast, Bergamo: “Roll Star e Blade Vision, le migliori tapparelle per la casa e l’ufficio”

(Adnkronos) – Soluzioni performanti per un oscuramento intelligente e una maggiore sicurezza, a tutto vantaggio dell’estetica dell’edificio e del comfort abitativo

Telgate (Bg), 2 maggio 2023.Il settore degli infissi è in costante evoluzione, nel corso degli ultimi anni la scelta si è sempre più orientata verso tapparelle in alluminio rispetto alle soluzioni più tradizionali. L’alluminio, infatti, presenta numerosi vantaggi: oltre ad essere leggero e resistente, è versatile ed esteticamente gradevole.

“Le tapparelle Blade Vision e Roll Star di ultima generazione sono manufatti speciali in grado di rispondere alle rinnovate esigenze abitative: assicurano un oscuramento intelligente, una maggiore sicurezza, aumentano l’estetica dell’edificio ed il comfort degli ambienti”, spiega Alfio Milesi, titolare della Milesi Plast. “RollStar è una nuova concezione di tapparella, realizzata in alluminio estruso, la sua esclusiva struttura a stecca intermedia microforata ha una duplice prerogativa: grande sicurezza contro possibili intrusioni e un comfort non raggiungibile con nessuna delle tapparelle classiche. Il microforato infatti, permette di aerare gli ambienti, regolare a piacere la luce e l’ombra, avere maggiore visuale verso l’esterno mantenendo tutta la privacy di casa propria, oltre a funzionare efficacemente anche come zanzariera.

Milesi Plast nasce nel 1994 a Telgate, in provincia di Bergamo, ed opera nel settore delle coperture e schermature solari, zanzariere, avvolgibili in PVC, acciaio ed alluminio. Grazie alla ricerca costante di stile, tecnologie e materiali innovativi, è in grado di soddisfare ogni richiesta del cliente, operando con competenza e professionalità in ambito civile, industriale e pubblico.

“Le nostre tapparelle garantiscono un totale controllo della luce, consentendo il graduale filtraggio fino al suo oscuramento totale; mantengono inoltre un’efficace protezione dagli agenti atmosferici, anche nelle condizioni più avverse”, prosegue Alfio Milesi. Blade Vision è un avvolgibile resistente e affidabile che garantisce, in posizione completamente chiusa, gli standard di sicurezza antintrusione idonei ad una chiusura oscurante blindata. La sua principale caratteristica è la distanza tra le stecche in posizione di semi-chiusura: grazie all’interstizio tra le lamelle, disponibile in due varianti, 2.5 cm o 1.5 cm, questa tipologia di avvolgibile permette una personalizzazione della luce adatta alle più diverse esigenze abitative. A tapparella abbassata, si può semplicemente scegliere di avere totale buio e decidere liberamente quanta luce filtrare nell’ambiente interno. Altro vantaggio, l’applicazione di una Blade Vision o una Roll Star, in sostituzione di tapparelle già esistenti, non richiede modifiche di guide o accessori né lavori in muratura”.

La gamma di tapparelle Milesi Plast soddisfa qualsiasi esigenza estetica, tecnica e funzionale, anche in fase di nuovo cantiere o ristrutturazione. Si aggiungono all’offerta tapparelle dal design più ricercato, eleganti ed in armonia con gli ambienti di abitazioni residenziali, aziende ed uffici.

