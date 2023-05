Milano-Cortina, Lo Presti: “I nostri progetti avranno successo al pari delle Olimpiadi dell’antica Grecia”

(Adnkronos) – “I progetti che saranno oggi presentati oggi possono essere qualificati come una riproposizione in chiave moderna della vittoria e del successo tipici dei Giochi olimpici dell’antica Grecia. Milano Serravalle è infatti profondamente convinta che questa iniziativa e i tre progetti che presentiamo costituiranno un successo non solo per la società, ma anche per la città di Milano, per la comunità e per la Lombardia”. Lo ha detto Beniamino Lo Presti, presidente di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., a margine dell’evento “Verso le Olimpiadi 2026: il futuro si fa strada”, durante il quale sono stati presentati tre progetti per il potenziamento dell’infrastruttura lombarda che saranno realizzati anche in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: Milano Green Door, Smart Road e Advanced Traffic Control Systems e Dynamic GIS & Digital Twin.

All’evento hanno preso parte, tra gli altri, anche Pietro Boiardi, amministratore delegato di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A, Andrea Gibelli, presidente di Fnm S.p.A., Claudia Maria Terzi e Franco Lucente, rispettivamente assessore alle Infrastrutture e alle Opere Pubbliche e assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia, e Andrea Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

“Il principio fondante dei tre progetti è quello di voler pensare un nuovo modo di concepire le infrastrutture – ha aggiunto Lo Presti – così come sarà ripensata la modalità di fruizione delle stesse. A ciò si aggiungono e si uniscono altre caratteristiche innovative, come la possibilità di offrire dei servizi all’interno della propria rete autostradale, qualcosa di mai sperimentato in precedenza”.