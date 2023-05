Milano Cortina, ass. Terzi: “530 mln di investimenti solo in Lombardia”

(Adnkronos) – “Sfioriamo i 530 milioni di euro solo investimenti della regione Lombardia. Quello che ci permetterà di essere la punta di diamante, è una forte e stretta collaborazione con un governo che ci permette di fare grandi investimenti”. Lo ha dichiarato Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture e opere pubbliche della regione Lombardia, nel corso dell’evento ‘Verso le olimpiadi 2026: il futuro si fa strada’ durante il quale sono stati presentati i nuovi progetti per il futuro della mobilità lombarda in vista delle olimpiadi invernali del 2026.

“La trasformazione di Milano per le olimpiadi è già iniziata, l’occasione delle olimpiadi ci ha dato responsabilità e stimolo. Quando la Lombardia e il Veneto hanno deciso di candidarsi alle olimpiadi, la prima cosa che è stata chiara è che le olimpiadi del 2026 avrebbero rappresentato per i territori un ulteriore passo in avati e avrebbero concretizzato quelle opere che erano già necessarie. Condividendo il principio delle ‘sole opere necessarie’, con la possibilità di avere delle scadenze, con l’opportunità di adempiere a queste scadenze”, ha spiegato Terzi.

“Tante infrastrutture che devono essere realizzate e tante che devono essere ammodernate e rese più sostenibili. Abbiamo sdoganato l’idea che le strade devono essere chilometri di asfalto che tagliano la nostra città ma devono essere inserite nel contesto nel quale vengono costruite. Dobbiamo trovare un equilibrio, è più costoso, ma è necessario nella nostra regione.” ha concluso l’assessore.