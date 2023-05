Milano: “Brand Italia, il Paese che si racconta”, Icch presenta oggi nuovo numero sua rivista

(Adnkronos) – Sarà presentato oggi alle 18.30, a Palazzo Cusani in via del Carmine 8 a Milano, il nuovo numero della rivista trimestrale prodotta dall’International Corporate Communication Hub (Icch) dal titolo ‘Brand Italia, il Paese che si racconta’.

L’International Corporate Communication Hub è il primo osservatorio internazionale sulla comunicazione corporate e istituzionale, composto da un comitato scientifico e un comitato accademico coordinato dall’università Iulm, nato con l’obiettivo di analizzare, capire e prevedere le tendenze, i metodi e i mezzi virtuosi del mondo della comunicazione. Tema centrale che accompagnerà la discussione sarà il Brand Italia, il Paese come marchio singolo e singolare che racchiude le tante e diverse realtà che conferiscono rispetto e prestigio in tutto il mondo.

Secondo la classifica del Nation Brands 2022, il Brand Italia ha un valore stimato di circa 1.819 miliardi con una crescita di +8,6% rispetto al 2021, posizionandosi nella top 20 dei brand nazionali più forti. Il valore del Brand Italia risiede nell’immagine dell’Italia come garanzia di creatività, innovazione, cultura e stile. Il Brand Italia è infatti associato maggiormente al fashion, al food e al design.

La capacità di un Paese di mantenere un’immagine forte e positiva agli occhi dell’opinione pubblica internazionale è infatti un asset strategico che può aiutare le aziende nel mercato internazionale. L’obiettivo è quindi di esplorare la tematica della comunicazione del Brand Italia, mettendone in evidenza i tratti significativi e le strategie di costruzione di vantaggio competitivo e approfondendo le esperienze di manager nell’utilizzo del Brand Italia come leva strategica di business.

Prenderanno parte al dibattito: Alessandra Bianco, corporate communication director – Lavazza eventi sole director Lavazza; Enrico Bocedi, global public affairs, communications and sustainability senior director Campari Group; Vittorio Cino, direttore generale Centromarca e Ibc; Simone Crolla, consigliere delegato American Chamber of Commerce in Italy; Pierangelo Fabiano, segretario generale Icch; Cristiana Falcone, direttore non esecutivo nel board di Tim; Nicolò Mardegan, head of communication & institutional relations Ita Airways; Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia; Stefania Romenti, professoressa Iulm; Pier Donato Vercellone, chief communication officer Ac Milan; Luca Vignaga, ceo Marzotto Lab.