Meloni lascia G7 in anticipo: “Mia coscienza mi impone di tornare”

(Adnkronos) – “Ho deciso di tornare in Italia, non riesco più a stare lontana in un periodo così complesso. Ho bisogno di lavorare e stare in prima persona” sull’emergenza. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa al termine della sua partecipazione al G7 a Hiroshima.

Il governo “come avete visto è impegnato, e di questo ringrazio tutti, ma la mia coscienza dopo due giorni e più di distanza mi impone di tornare. E’ una scelta che ho condiviso con gli altri leader che ringrazio per la loro solidarietà, espressa a 360 gradi anche con disponibilità di aiuto. La mia è una scelta che tutti hanno compreso e sostenuto. Serve anche a me tempo per organizzare al meglio il cdm”, che si terrà “nella giornata di martedì. Ne ho parlato anche con Kishida e Zelensky”, e anche il presidente dell’Ucraina “ha compreso perfettamente”.

“Anche Zelensky ha compreso perfettamente” la necessità della premier di lasciare il G7 per l’emergenza maltempo. Oggi c’è stato il bilaterale a Hiroshima e “Zelensky sa di potere ampiamente contare sul sostegno dell’Italia a 360 gradi”, ha riferito Meloni.

Facendo quindi un bilancio del vertice Meloni si è detta soddisfatta. “Siamo considerati partner affidabili e credibili. L’Italia deve essere soddisfatta. Abbiamo ottenuto dei risultati importanti”.