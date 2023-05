Mazda RX-9: le indiscrezioni sulla futura sportiva

Prossimamente, potrebbe debuttare la sportiva Mazda RX-9. Stando alle indiscrezioni, sarà dotata della propulsione ibrida Plug-In Hybrid. Esteticamente, invece, dovrebbe rappresentare la versione di serie della concept car RX-Vision, esposta al Salone di Tokyo del 2015.

A livello tecnico, la nuova Mazda RX-9 sarà equipaggiata con il motore rotativo Wankel a benzina, abbinato al doppio propulsore elettrico anteriore da 46 CV, nonché all’unità elettrica posteriore da 34 CV di potenza. Inoltre, sarà dotata della trazione integrale AWD.

La futura Mazda RX-9 rappresenterà la sostituta della RX-8 da 231 CV di potenza, commercializzata anche sul mercato italiano dal 2003 al 2009 in 1.426 esemplari. Inoltre, sarà l’erede della storica Mazda RX-7. Quest’ultima è stata introdotta sul mercato italiano nel 1990, come modello FC, con il motore a benzina 1.3 Turbo da 200 CV di potenza e 264 Nm di coppia massima, mentre la gamma prevedeva le varianti coupé e cabriolet. Nel 1992, invece, ha debuttato la seconda generazione nota come modello FD, con il propulsore a benzina 1.3 Turbo da 239 CV di potenza e 294 Nm di coppia massima che consentiva di raggiungere la velocità massima di 250 km/h e accelerare da 0 a 100 in 5,3 secondi, poi uscita di scena nel 1996. Complessivamente, è stata immatricolata in 136 unità come modello FC e 79 esemplari come modello FD.