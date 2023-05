Mazda 9: allo studio la sportiva berlina di grandi dimensioni

Nel corso del 2027, stando alle indiscrezioni, potrebbe debuttare la nuova Mazda 9. Rappresenterebbe la sportiva berlina di grandi dimensioni, dotata della trazione posteriore. Destinata a sostituire l’attuale Mazda 6, sarebbe anche l’erede della storica Xedos 9.

Esteticamente, la nuova Mazda 9 sarà riconoscibile per lo stile in linea con la concept car Vision Coupe, esposta al Salone di Tokyo del 2017. Inoltre, sarà equipaggiata con il motore a benzina 3.3 Skyactiv-X a sei cilindri in linea da 360 CV di potenza, dotato della tecnologia Mild Hybrid da 48V.

Tuttavia, per la futura Mazda 9 non mancheranno le versioni elettrificate, ovvero la declinazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 330 CV di potenza complessiva, nonché la configurazione EV a propulsione elettrica da almeno 400 CV di potenza.