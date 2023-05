Max Righi, lo Showman che fa cantare e ballare i vip 

Chi è Max Righi, l’amico di cantanti attori e calciatori scelto per ravvivare le feste, da Vocalist a Napoli a ShowMan di Formentera e Ibiza.

Napoletano doc, sin da piccolo si mette in mostra per le sue capacità canore partecipando a vari concorsi nazionali tra cui il festival di Saint Vincent aggiudicandosi il secondo posto.

Spesso in tv e sul grande schermo, al cinema. Ma la musica resta il suo forte, si avvicina al mondo dei Club diventando la voce della notte: il suo è un repertorio che spazia dalla musica Pop alla Rock, passando per la musica House, Rap e Hip Hop. Riesce, persino, a dividere il palco con artisti internazionali della House Music come Hector Romero, Tedd Patterson e della scena Hip Hop come Tony Touch.

Max Righi è riconosciuto da tutti come un autentico mattatore: addetti ai lavori e non parlano di lui come un vero punto di riferimento nell’intrattenimento. Il suo forte? Sicuramente il DinnerShow con un repertorio che parte dagli anni 70 ad oggi. Sicuramente resta uno degli artisti in grado di dividere il palco con grandi nomi, tra cui Guido Lembo (patron dell’ Anema e Core a Capri), scomparso di recente, a cui lo stesso Max ammette di essersi sempre ispirato. E poi colossi come Umberto Smaila e Jerry Cala (di cui – secondo alcuni addetti ai lavori – è sicuramente l’erede).

Nell’estate del 2016 arriva a Formentera e dopo tanta gavetta conquista un posto come artista nel Rigatoni, famoso per essere frequentatissimo da Vip. Qui Max si afferma definitivamente.

Nel resto dell’anno, invece, è sempre in giro: da Napoli a Milano, da Torino a Palermo, il suo Show travolgente fa sempre la differenza proprio perché abbraccia più generazioni.

E’ amatissimo da tanti personaggi della tv, cantanti e sopratutto calciatori che lo scelgono per le loro feste. Di recente è stato scelto da Rocco Hunt per la sua festa di compleanno.

Max è anche famoso per aver fatto cantare in serate alcuni artisti internazionali come la modella e attrice Emily Ratajkowski (conosciuta come Emrata),la star della Marvel Simu Liu, Amaury Nolasco, amatissimo in Prison Break, Dan Blizerian, stai dei social. Tantissimi i calciatori che lo chiamano: da Dries Mertens a Higuain, passando per i fratelli Cannavaro, ma anche tanti cantanti (ad esempio Alessandra Amoroso e Gigi D’alessio).

A breve partirà per la sua amata Isla, destinazione ancora Rigatoni. Maxè pronto per una stagione all’insegna del successo e del divertimento.