Mario Biondi: Il Nuovo Singolo “My Favourite Things” Omaggio ai Figli

Mario Biondi, celebre artista italiano, continua a riscuotere successo in Europa con le sue prime date in Germania, Svizzera, Turchia e Francia. Ora, per rendere omaggio ai suoi nove figli, annuncia l’uscita di un nuovo singolo, intitolato “My Favourite Things“, disponibile a partire dal 26 maggio su piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

L’ispirazione di Biondi per questa canzone è arrivata dalla scena del musical “The Sound of Music”, da cui è tratta. Sono state le parole pronunciate da Julia Andrews prima di iniziare a cantare a colpire profondamente l’artista: “Quando qualcosa mi turba e mi sento triste, provo a pensare a cose belle”. In quel momento, Biondi ha immediatamente pensato ai suoi figli e alla bellezza della semplicità e del contatto umano. Per lui, i suoi figli e l’amore sono i doni più preziosi della vita. Così, “My Favourite Things” è diventata una dedica speciale per loro.

Il brano “My Favourite Things” ha raggiunto una grande popolarità grazie al musical “The Sound of Music”, noto in Italia come “Tutti insieme appassionatamente”. Successivamente, è diventato uno standard jazz, soprattutto grazie alla celebre versione del sassofonista John Coltrane negli anni ’60. Tra le versioni vocali, spicca quella di Al Jarreau, un artista particolarmente amato da Biondi.

Questa nuova canzone è solo un’anticipazione del suo prossimo progetto discografico, un album con sonorità crooner che uscirà all’inizio dell’autunno. Altri brani del nuovo album saranno svelati in esclusiva durante il suo tour estivo intitolato “Crooning soon – L’anteprima, estate 2023”. Il tour, prodotto e organizzato da Friends&Partners/Baobab Music and Ethics, si svolgerà in tutta Italia tra luglio e agosto, includendo anche alcune date all’estero. Inoltre, a novembre e dicembre, Biondi si esibirà in teatri con uno spettacolo del tutto unico e originale.

I biglietti per il tour estivo “Crooning soon – L’anteprima, estate 2023” possono essere acquistati tramite il link https://www.friendsandpartners.it/artisti/mario-biondi. È importante sottolineare che Radio Montecarlo sarà la radio partner ufficiale del tour.

Ecco di seguito il calendario completo del tour estivo:

01/07 – Ventimiglia (IM) – Porto Turistico 21/07 – Sarzana (SP) – Moonland 02/08 – Udine – Castello 05/08 – Francavilla al Mare (CH) – Blubar Festival 06/08 – Trani – Sporting Club 11/08 – Marina di Modica (RG) – Anfiteatro 16/08 – Cesenatico (FC) – Arena Cappuccini 19/08 – Cagliari – Culturefestival 09/09 – Santo Stefano Belbo (CN) – Pavese Festival

I biglietti per i concerti delle date teatrali saranno disponibili prossimamente. Di seguito, l’elenco delle date teatrali:

18/11 – Catania – Teatro Bellini 19/11 – Palermo – Teatro Politeama 22/11 – Milano – Teatro Lirico 24/11 – Torino – Sala Conservatorio Giuseppe Verdi 27/11 – Parma – Teatro Regio 28/11 – Ravenna – Teatro Dante Alighieri 29/11 – Fermo – Teatro dell’Aquila 04/12 – Napoli – Teatro Bellini 06/12 – Roma – Teatro Brancaccio

Mario Biondi si esibirà anche in numerose tappe del suo tour internazionale, organizzato da International Music and Arts/Beyond. Di seguito, le date del tour internazionale:

19/04 – Basilea – Volkshaus 20/04 – Kaiserslautern – Kammgarn Jazz Festival 04/05 – Ankara (TK) – CSO ADA 18/05 – Deauville (FR) – United Music of Deauville Festival 19/05 – Deauville (FR) – United Music of Deauville Festival, Omaggio a Burt Bacharach 02/06 – Jakarta (IDN) – Java Jazz Festival 04/06 – Tokyo (JPN) – Blue Note 08/07 – Jurmala (LV) – Dzintari Concert Hall 16/07 – Madrid (SP) – Noches del Botanico (doppio spettacolo con The Manhattan Transfer) 25/08 – Annecy (FR) – Festival du Chateau de Clermont Genevois 27/08 – Rye (UK) – Rye Internazional Jazz&Blues Festival 29/08 – Londra (UK) – The Forge 30/08 – Londra (UK) – The Forge 31/08 – Londra (UK) – The Forge 01/09 – Londra (UK) – The Forge 02/09 – Londra (UK) – The Forge 03/09 – Londra (UK) – The Forge 05/09 – Edimburgo (UK) – Queen’s Hall 06/09 – Glasgow (UK) – Fruitmarket 22/09 – Tangeri (MA) – TanJazz Festival 04/11 – Zurigo (CH) – Jazz No Jazz Festival 05/11 – Leverkusen (DE) – Leverkusener Jazztage (doppio spettacolo con Kurt Elling)

L’energia e il talento di Mario Biondi continueranno a incantare il pubblico nazionale ed internazionale, regalando emozioni uniche e indimenticabili. Non perdete l’occasione di assistere a uno dei suoi spettacoli straordinari e immergervi nell’universo musicale di questo grande artista italiano.