Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali: un nuovo ricettario e i consigli degli esperti di nutrizione per una migliore gestione della dieta

Realizzato in collaborazione con il team di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Ospedale Molinette di Torino, il ricettario propone 30 ricette semplici e gustose che seguono la dieta di esclusione (CDED) per gli adulti e bambini con Malattia di Crohn. Le dietiste del Molinette hanno anche risposto ad alcune delle domande più frequenti dei pazienti sulla dieta



Milano, 18 maggio 2023 – Dal pollo al curry al risotto al melone, dalla torta di banane ai frullati energizzanti a base di mela e zenzero… In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI), arriva un nuovo utile strumento per le persone con Malattia di Crohn, circa 150.000 solo in Italia. Si tratta di un ricettario che comprende 30 preparazioni semplici e gustose, ideate dal team di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Ospedale Molinette di Torino insieme a Nestlé Health Science per abbracciare i bisogni nutrizionali specifici degli adulti con MICI.

Non una semplice raccolta di ricette ma una vera e propria guida pratica alla dieta di esclusione (CDED). L’alimentazione svolge infatti un ruolo cruciale nella gestione della Malattia di Crohn o di una MICI: lo confermano i pazienti stessi, tanto che quasi 6 su 10 ritengono che la dieta sia ugualmente o più importante della terapia farmacologica. Tra le diete disponibili, la CDED è quella con più evidenze scientifiche a supporto: ha dimostrato di poter indurre la remissione ed evitare riacutizzazioni nel paziente adulto con malattia lieve o moderata. Per questa ragione è stata inserita come alternativa terapeutica nelle linee Guida ESPEN 2023 (European Society of Parenteral and Enteral Nutrition) sulla nutrizione clinica nelle malattie infiammatorie croniche intestinali.

Il ricettario è un valido aiuto per capire quali alimenti utilizzare e quali evitare o limitare, fornendo al contempo esempi pratici grazie a ricette semplici da realizzare, nutrienti e al tempo stesso gustose. L’aspetto del gusto non va sottovaluto, così come quello della convivialità e socialità al momento dei pasti. “Ritrovare il piacere del buon cibo e poter consumare i pasti in compagnia è cruciale per evitare che la malattia diventi motivo di isolamento ed esclusione, con un forte impatto psicologico e sulla qualità di vita di adulti e ragazzi – spiega la Professoressa Simona Bo, Referente della Struttura Complessa di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Ospedale Molinette di Torino, che continua – “Da qui nasce l’idea di fornire ai pazienti adulti uno strumento strategico completo, per aiutarli a gestire la complessità della dieta, in modo che possano seguire un regime alimentare equilibrato e adatto alle loro esigenze, senza rinunciare al gusto e alla convivialità”.

Non solo, il team del Molinette ha anche risposto ad alcuni dei dubbi più frequenti in fatto di alimentazione e Malattia di Crohn: “una delle domande che i pazienti mi pongono più spesso riguarda la paura che l’esclusione di alcuni alimenti possa portare a una carenza di vitamine e minerali – racconta la Dottoressa Alessia Chiarotto, Dietista della Struttura Complessa di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Ospedale Molinette di Torino – Certamente è fondamentale prestare attenzione ai possibili deficit di micronutrienti, a maggior ragione nei pazienti malnutriti o con un’alimentazione inadeguata, ma anche nei soggetti apparentemente ben nutriti. Gli apporti vitaminici a cui porre maggior attenzione sono la vitamina B12, la vitamina D e l’acido folico, mentre per quanto riguarda le componenti minerali il ferro è sicuramente il micronutriente per cui è fondamentale valutare una possibile carenza, così come magnesio e calcio”. Il ricettario, in questo senso, permette di seguire agevolmente una dieta bilanciata e in grado di aiutare il paziente a tenere sotto controllo la patologia, evitando il più possibile riacutizzazioni. “Per quanto riguarda l’assunzione di un adeguato apporto di micronutrienti, ci tengo a rassicurare chi segue la dieta di esclusione per la malattia di Crohn – aggiunge la Dott.ssa Marta Anrò, Dietista della Struttura Complessa di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Ospedale Molinette di Torino – “Si tratta infatti di un regime alimentare bilanciato che, integrato con Modulen, garantisce il corretto apporto di tutti i micronutrienti.”

Tra gli ingredienti delle 30 preparazioni presenti nel ricettario è infatti presente anche Modulen, alimento a fini medici speciali in polvere sviluppato dagli esperti di nutrizione di Nestlé Health Science e indicato per le persone colpite da malattie infiammatorie croniche intestinali, che può essere assunto come unica fonte nutrizionale nella fase attiva della patologia, perché apporta proteine, lipidi, carboidrati, vitamine e minerali, oppure a integrazione della dieta in tutte le fasi. “Modulen può essere integrato a numerose preparazioni, come frullati di frutta fresca o milkshake. Non solo, può essere usato anche come ingrediente per numerose preparazioni dolci e salate: in questo senso, il ricettario è un ottimo spunto per tante idee creative e gustose da mettere in pratica in cucina” conclude la Dott.ssa Marta Anrò.

Sulla piattaforma Modulife è possibile, inoltre, avere ulteriori informazioni sul programma dedicato al paziente con malattia di Crohn. Sito e App sono stati sviluppati da Nestlé Health Science per aiutare le persone a semplificare l’approccio alla dieta, permettendo di seguire la CDED avvalendosi del supporto di un esperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non solo, Modulife dà accesso esclusivo a tools di monitoraggio, ricette e piani alimentari, chat, consigli on-demand e molto altro.

Per consultare tutti i materiali, compreso il ricettario, clicca qui. Per guardare tutte le video-ricette ideate per chi ha la Malattia di Crohn visita il canale YouTube di Nestlé Health Science Italia: link alla playlist.

