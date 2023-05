Made in Italy, arrivano liceo e giornata nazionale

(Adnkronos) –

Arriva il liceo del Made in Italy e una giornata nazionale dedicata. A prevederlo, secondo quanto di legge nella bozza del provvedimento, è il ddl sul Made in Italy per “promuovere, nell’ottica dell’allineamento tra domanda e offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al Made in Italy”.

Tra le altre misure, anche la costituzione di un fondo sovrano, l’incentivazione della proprietà industriale, del design e dell’ideazione estetica, il rifinanziamento della Nuova Sabatini, il sostegno all’imprenditorialità femminile. Interventi che, secondo quanto si legge nella bozza, sono ricompresi nel Titolo 1 ‘Crescita e consolidamento delle fileire strategiche nazionali’.

Sono previste poi una serie di misure ‘verticali’ per la filiera legno-arredo 100% nazionale, la valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali, un fondo filiere, misure di semplificazione per la filiera della nautica. Altro intervento previsto dal ddl riguarda l’approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica. Sono previste disposizioni per la filiera dei prodotti orafi e in materia di public procurement per la qualità delle forniture.