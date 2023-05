Macchina espresso per il caffè: ecco il kit per la manutenzione ‘fai da te’

(Adnkronos) –

Azienda napoletana propone sul mercato un set di ‘primo soccorso autonomo’



Napoli, 23 maggio 2023. In Italia il caffè è un vero e proprio rito e le macchine espresso ormai hanno preso il posto della vecchia moka, sempre più italiani, infatti, ne possiedono una. Si tratta, però, di un elettrodomestico e per garantirne l’efficienza nel tempo sono necessari alcuni piccoli e costanti accorgimenti. La chiave per ottenere un buon caffè espresso è la corretta manutenzione e pulizia della macchina e dei suoi principali componenti. Il principale motivo di malfunzionamento è il calcare; il 98% delle acque sono calcaree, anche quelle in bottiglia, e a seconda della durezza dell’acqua utilizzata, provoca un accumulo nei circuiti idraulici, che portano a possibili malfunzionamenti e incidono negativamente sul gusto del caffè.

Un problema risolvibile con cicli di lavaggio che restituiscono una macchina efficiente, con un prodotto decalcificante specifico oppure con rimedi naturali, ma che non assicurano la stessa efficacia e richiedono una procedura più complessa. C’è da considerare anche l’usura naturale dei componenti dovuta all’uso costante della macchina espresso, come le guarnizioni che possono danneggiarsi, inoltre i residui di caffè possono sporcare e ostruire nel tempo il portacialda. La manutenzione e la cura costante sono necessarie per garantire l’efficienza di una macchina espresso, proprio per questo, alcune aziende produttrici hanno creato dei kit per una manutenzione “fai da te” allo scopo di garantire la durevolezza delle macchine anche dopo diverso tempo dall’acquisto.

È il caso di Didiesse, azienda napoletana che ha proposto sul mercato il Kit Assistenza Baby Frog, un set di ‘primo soccorso autonomo’ pensato per diffondere la cultura dell’utilizzo della macchina espresso.

All’interno del kit c’è una bottiglia di decalcificante ‘Bomba Plus’ un prodotto professionale ed ecocompatibile ideale per risolvere i problemi delle ostruzioni da calcare, un porta cialda asportabile, due guarnizioni (O-Ring), un logo Didiesse con tassello.

A tal proposito Fulvio Di Santo, proprietario e direttore commerciale, afferma: “Per noi la soddisfazione del cliente è fondamentale, per questo è importante educare i consumatori a una corretta manutenzione e cura della macchina espresso. Per questo Didiesse mette a disposizione, un customer care dedicato e i circa 200 centri assistenza dislocati in tutta Italia, pronti a supportare i clienti, mentre per le operazioni di routine abbiamo lanciato il kit ‘fai da te’ che permette con piccole accortezze di far durare nel tempo la macchina espresso”.

Il kit assistenza Baby Frog è disponibile sullo shop-on line di Didiesse:https://store.didiessesrl.eu/prodotti/kit-assistenza-baby-frog/



