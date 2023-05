L’inflazione galoppa: per Paolo Cattin, esperto di orologi di fama internazionale, comprare un Daytona è una strategia di protezione del capitale

(Adnkronos) – Il Daytona continua ad essere uno degli orologi più apprezzati dai collezionisti e questo lo rende un ottimo strumento per proteggere i propri risparmi dall’inflazione.

Milano, 19 maggio 2023 – Paolo Cattin, affermato collezionista di fama internazionale, tra i massimi esperti di Rolex Daytona, oltre che autore di svariati libri sul tema, (tra i quali il recente “Orologi di lusso – Il valore di mercato oltre al prezzo di listino”), ha svolto un’analisi approfondita sul tema dell’inflazione e la possibilità di utilizzare l’acquisto di Rolex Daytona come strategia di protezione del proprio capitale. In un contesto economico in cui l’inflazione è una preoccupazione crescente per gli investitori, Paolo Cattin ha esaminato il potenziale dei beni di lusso e nello specifico dei Rolex modello Daytona, come reale forma di investimento.

L’inflazione, il cui tasso sta aumentando in molte economie globali, può erodere il potere d’acquisto delle valute nazionali e minare il valore dei tradizionali investimenti finanziari. Per questo motivo gli investitori cercano sempre più soluzioni per proteggere il proprio capitale da questa importante minaccia. In questo contesto secondo Cattin l’acquisto di un Rolex Daytona, un orologio di lusso altamente apprezzato e ricercato, può rappresentare un’opzione di investimento alternativa.

Cattin afferma che il Rolex Daytona è conosciuto non solo per la sua eccellenza artigianale e la precisione del movimento, ma anche per la sua storica stabilità nel mantenimento e nell’aumento del proprio valore economico nel corso degli anni. Numerosi esperti di investimenti sostengono che i beni di lusso, come orologi e gioielli di marca, possono fungere da rifugio sicuro contro l’inflazione e offrire opportunità di apprezzamento del capitale nel lungo termine.

Secondo Paolo, l’acquisto di un Rolex Daytona può essere considerato come una forma di investimento tangibile che può diversificare il portafoglio di un individuo e mettere al riparo il capitale. Mentre gli investimenti finanziari possono subire fluttuazioni di valore a causa dell’inflazione, un Rolex Daytona può mantenere o aumentare il suo valore nel tempo, soprattutto se si tratta di edizioni limitate o vintage, altamente richieste dai collezionisti, come quelli con i quadranti colorati.

È importante sottolineare che l’acquisto di un Rolex Daytona come strategia di protezione del capitale richiede una valutazione attenta e una conoscenza approfondita del mercato degli orologi. Gli investitori devono considerare molti fattori, come l’autenticità dell’orologio e di tutte le sue componenti, le condizioni, la provenienza e il contesto di mercato, per questo consultare esperti qualificati o rivolgersi a case d’aste specializzate può aiutare a prendere decisioni informate in questo ambito.

Paolo Cattin suggerisce quindi agli investitori di considerare l’acquisto di un Daytona come parte di una strategia di diversificazione degli investimenti e come possibile protezione del capitale a fronte soprattutto di un periodo storico come questo caratterizzato da forte inflazione e instabilità.

Cattin continua affermando quanto sia fondamentale ricordare che ogni investimento comporta rischi e che gli investitori dovrebbero cercare sempre consigli professionali da esperti riconosciuti, prima di prendere decisioni importanti riguardanti il proprio portafoglio e questo perchè, come più volte ricordato anche attraverso i suoi libri, per il Daytona, non si può mai parlare di prezzo di listino ma solo di prezzo di mercato.

La politica commerciale dell’azienda è sempre quella di centellinare i prodotti e consegnare con lunghi tempi di attesa, spingendo gli appassionati a pagare cifre molto più alte rispetto a quelle di listino pur di averli subito.

In conclusione, l’analisi condotta da Paolo Cattin evidenzia come l’acquisto di un Rolex Daytona possa essere considerato come una possibile strategia di protezione del capitale contro l’inflazione, questi orologi hanno dimostrato nel tempo di poter mantenere o aumentare il loro valore, offrendo opportunità di apprezzamento nel lungo termine, ma fondamentale prima di qualsiasi acquisto è sempre il farsi consigliare da esperti qualificati.

Per informazioni: https://paolocattin.ch/