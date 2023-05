Lineablu 2023: Alla scoperta delle Isole Pelagie, tesori del Mediterraneo

Le Isole Pelagie, simbolo dell’incontro tra Europa e Africa, saranno protagoniste della prima puntata di “Lineablu 2023“, il programma dedicato al mare e agli oceani del pianeta, in onda su Rai 1 a partire dal 27 maggio alle 14. Attraverso l’eccezionale conduzione di Donatella Bianchi e Fabio Gallo, questa trentesima edizione promette di offrire un viaggio indimenticabile tra le meraviglie e la diversità della penisola italiana.

Esplorando le Isole Pelagie: Lampedusa e Linosa

Lampedusa e Linosa, situate nel cuore dello Stretto di Sicilia, sono conosciute per i flussi migratori che le coinvolgono, ma in questa occasione saranno raccontate da una prospettiva diversa, focalizzandosi sulle loro caratteristiche geologiche e naturalistiche uniche. Uno dei momenti più esclusivi di questa stagione sarà l’esplorazione e la ricostruzione degli ultimi istanti di volo del Martin Baltimore AG699, un bombardiere della Royal AirForce affondato ottant’anni fa. Nel 2016, a soli 85 metri di profondità al largo delle coste di Linosa, il relitto è stato rinvenuto in condizioni sorprendentemente intatte e documentato per la prima volta dal team subacqueo di “Lineablu”.

Linosa, un’isola incantevole e selvaggia, circondata da coste e fondali turchesi, rappresenta l’habitat ideale per la riproduzione di specie marine protette, come la tartaruga Caretta Caretta e gli uccelli d’alto mare noti come berte. Fabio Gallo avrà l’opportunità di incontrare gli abitanti di Linosa, persone resilienti e innamorate del loro scoglio vulcanico, che affrontano quotidianamente le sfide dell’isolamento. Attraverso le loro storie, sarà possibile comprendere la stretta interazione tra il vulcano e l’isola, tra i suggestivi paesaggi di lava e l’agricoltura eroica che si pratica in queste terre affascinanti.

La Riserva Naturale Orientata Isola di Lampedusa: Un tesoro naturalistico

Valentina Bisti ci guiderà alla scoperta della Riserva Naturale Orientata Isola di Lampedusa, un’area protetta di straordinaria bellezza. Attraverso sentieri suggestivi, avremo l’opportunità di esplorare i tesori naturali dell’isola e di approfondire la particolarità dei valloni, formazioni geologiche uniche che la rendono un laboratorio ideale per i ricercatori di Enea impegnati nel monitoraggio del ciclo del carbonio in atmosfera e in mare.

Conclusioni: Il mare come protagonista di “Lineablu 2023”

“Lineablu 2023” si conferma come un programma imperdibile per gli amanti del mare e della natura. Lampedusa e Linosa, con le loro peculiarità e la loro straordinaria biodiversità, ci offrono uno sguardo privilegiato sui tesori nascosti del Mediterraneo. Grazie all’impeccabile conduzione di Donatella Bianchi e Fabio Gallo, accompagnati dalla preziosa partecipazione di Valentina Bisti, il pubblico potrà immergersi nelle meraviglie e nelle sfide che il mare e le sue isole ci offrono, scoprendo la bellezza mozzafiato di questi luoghi e l’importanza di preservarli per le future generazioni.