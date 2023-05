Lello Arena, Pierpaolo Spollon, Stefano Fresi e Cristiana Polegri a Da noi a ruota libera su Rai 1

Lello Arena, Pierpaolo Spollon, Stefano Fresi e Cristiana Polegri saranno gli ospiti di Francesca Fialdini nel programma televisivo Da noi a ruota libera. Appuntamento onda domenica 21 maggio alle 17.20 su Rai 1. Durante la puntata, verrà dato spazio anche all’attualità e agli avvenimenti in Emilia-Romagna, con collegamenti diretti dalla Regione e supporto a una raccolta fondi.

Lello Arena: Una vita dedicata all’arte e ai giovani

Lello Arena, rinomato attore, regista, scrittore e sceneggiatore, si aprirà al pubblico e parlerà di se stesso nel corso della trasmissione. Condividerà i suoi pensieri sul suo rapporto con Napoli e sulle persone che ha incontrato lungo la sua carriera. Rivelerà aspetti inediti della sua vita e del suo carattere. Non mancheranno le sorprese, tipiche di questo format televisivo, che verranno svelate attraverso l’originale meccanismo della ruota.

Pierpaolo Spollon: L’amato volto delle serie televisive italiane

Un altro ospite molto atteso è Pierpaolo Spollon, uno dei volti più amati delle serie televisive italiane. Pierpaolo ha recitato in diversi successi della Rai, come “Doc”, la cui terza stagione è attualmente in fase di riprese, “Che Dio ci aiuti”, “Blanca”, “La Porta Rossa” e “L’Allieva”, solo per citarne alcuni. La sua versatilità e il talento innato lo hanno reso uno degli attori più apprezzati del panorama italiano.

Stefano Fresi e Cristiana Polegri: Una coppia di talento

La puntata si concluderà con la presenza di Stefano Fresi e Cristiana Polegri, non solo una coppia nella vita reale, ma anche sul palcoscenico. Stefano, uno dei più talentuosi attori italiani, attualmente interpreta il protagonista nella serie “Vivere non è un gioco da ragazzi”, trasmessa su Rai 1. Cristiana, musicista di professione, ha omaggiato il grande compositore e direttore d’orchestra statunitense Henry Mancini. Il suo album e spettacolo intitolati “It had better be Henry Mancini” raccontano la bellezza delle colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema. Stefano partecipa sia all’album che allo spettacolo, rendendo l’esperienza ancora più speciale.

In conclusione, “Da noi… a ruota libera” ospiterà un gruppo di talentuosi artisti italiani. L’intrattenimento e le sorprese non mancheranno, mentre Francesca condurrà la trasmissione offrendo uno sguardo approfondito alle vite e alle carriere degli ospiti. Non perdete l’appuntamento con questa entusiasmante puntata domenica 21 maggio alle 17.20 su Rai 1.