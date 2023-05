Le Ragazze: Le Vite Straordinarie di Martina Colombari e Tiziana Russo negli Anni ’90

Il programma televisivo di Rai Cultura, “Le Ragazze“, condotto da Francesca Fialdini e realizzato da Pesci Combattenti, tornerà lunedì 22 maggio in seconda serata con una puntata emozionante dedicata agli anni ’90. In questa quinta puntata, Martina Colombari e Tiziana Russo, sorella di Marta Russo, la studentessa tragicamente scomparsa presso l’Università La Sapienza 26 anni fa, racconteranno le loro storie.

Martina Colombari

Martina Colombari è nata a Riccione, figlia unica di genitori giovanissimi che gestivano un ristorante-pizzeria. Crescendo, ha ricevuto un’educazione severa che le ha trasmesso solidi valori che hanno sempre guidato la sua vita. Appena adolescente, con le sue mattine passate al liceo, i pomeriggi dedicati alla danza e i primi amori inconfessabili, Martina diventa la ragazza più famosa d’Italia vincendo, a soli 16 anni, il concorso di Miss Italia nel 1991. La sua vittoria le apre le porte a numerose opportunità nel campo della moda, del cinema e della televisione. Martina affronta queste opportunità con massima serietà, affrontando sacrifici e rinunce. Dopo una favolosa storia d’amore con il campione di sci Alberto Tomba, Martina sposa Alessandro Billy Costacurta e i due hanno un figlio di nome Achille. Nonostante il successo e la notorietà, Martina rimane una donna normale, impegnata e dedicata anche al volontariato. Nel 2007, affronta l’orrore di seppellire bambini durante la sua esperienza di volontariato ad Haiti, dopo il terremoto. Oggi, a 48 anni, è una donna forte e generosa che non ha paura dell’invecchiamento.

Tiziana Russo

La storia di Martina si intreccia con quella di Tiziana Russo, sorella di Marta Russo, la giovane studentessa che perse la vita in modo tragico il 9 maggio 1997. Mentre percorreva un vialetto dell’Università La Sapienza insieme a un’amica, Marta fu colpita alla nuca da un proiettile sparato da una finestra. Dopo quasi cinque giorni di coma, Marta morì il 13 maggio. Tiziana ha elaborato il suo lutto attraverso un lungo e doloroso percorso che l’ha portata a lasciare Roma e rifugiarsi a Torino, dove nessuno la conosceva. Successivamente, tornata a casa, ha iniziato a viaggiare con sua madre, creando un legame unico tra di loro. Nonostante le difficoltà, Tiziana ha ripreso gli studi universitari, ha incontrato il suo futuro marito e si è laureata. Non riuscendo ad avere figli biologici, la coppia ha adottato una bambina dalla Cina di nome Mia, che è entrata a far parte della loro famiglia quando aveva 16 mesi. Oggi, Mia ha 10 anni. Qualche anno fa, Tiziana ha ritrovato i diari di Marta in un armadio e finalmente è riuscita a riconnettersi con se stessa e a rivivere i momenti più belli trascorsi insieme a sua sorella, lasciando andare tutto il dolore che ha colpito la sua famiglia.

Questo episodio di “Le Ragazze” offrirà uno sguardo approfondito sulle vite straordinarie di Martina Colombari e Tiziana Russo negli anni ’90. Attraverso le loro esperienze uniche, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in un decennio ricco di cambiamenti culturali, moda, intrattenimento e tragedie. Non perdete questa puntata emozionante che vi porterà indietro nel tempo, al cuore degli anni ’90 in Italia.