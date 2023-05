La memoria, come mantenerla in forma: se ne parla a Check-up su Rai2

La memoria, una delle funzioni più elevate e specializzate del nostro cervello, viene al centro dell’attenzione nell’episodio di Check-up di sabato 20 maggio con il professor Piero Barbanti dell’Università IRCCS San Raffaele di Roma. In questa puntata, il professor Barbanti spiegherà in dettaglio come funziona la capacità di ricordare, illustrando le diverse aree del nostro cervello coinvolte in questo processo. Inoltre, fornirà preziosi consigli su come mantenere la memoria in forma anche in età avanzata.

I Hikikomori: Vivere una Condizione di Ritiro Sociale

Successivamente, il professor Leonardo Mendolicchio dell’Istituto Auxologico di Piancavallo affronterà un disagio emotivo sempre più diffuso tra i giovani: i cosiddetti Hikikomori. Queste persone vivono in una condizione estrema di ritiro sociale, rifiutando ogni forma di contatto con l’esterno. Il professor Mendolicchio illustrerà le metodiche più aggiornate per affrontare questo comportamento così difficile da gestire.

La Malattia di Chron: Cause e Terapie

La conduttrice Luana Ravegnini intervisterà poi il professor Silvio Danese dell’Ospedale San Raffaele di Milano, focalizzandosi sulla malattia di Chron, una patologia infiammatoria cronica dell’intestino. Il professor Danese chiarirà le cause di questo disturbo e, soprattutto, illustrerà le terapie che permettono di risolverlo.

Resistenza agli Antibiotici: Sviluppo e Controllo

Il professor Maurizio Sanguinetti del Policlinico Agostino Gemelli di Roma si occuperà invece della resistenza agli antibiotici. Questa condizione pericolosissima sarà oggetto di discussione, con il professor Sanguinetti che spiegherà come si sviluppa e come può essere tenuta sotto controllo.

Affrontare l’Infertilità: Consigli per uno Stile di Vita Corretto

Infine, il professor Fabrizio Cerusico, ginecologo dell’Università telematica Pegaso, parlerà di infertilità, fornendo preziosi consigli e suggerimenti su come adottare uno stile di vita corretto che favorisca la possibilità fisiologica di concepire un figlio.

Ospite speciale di questa puntata sarà la conduttrice televisiva Monica Leofreddi, che arricchirà la discussione con la sua esperienza e professionalità.

Non perdete l’opportunità di approfondire questi interessanti argomenti che riguardano la salute e il benessere, seguendo l’episodio di Check-up di sabato 20 maggio.