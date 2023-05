Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, nuova edizione cloud-based per le PMI

(Adnkronos) – Milano, 26 maggio 2023. Kaspersky presenta la nuova edizione della sua soluzione per la protezione degli endpoint con funzionalità di livello enterprise per le PMI. Le funzionalità di Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro

includono: analisi delle cause primarie, cloud discovering and blocking, data discovery e formazione integrata sulla cybersicurezza per gli amministratori IT. Basata sul cloud, offre diverse funzionalità che la rendono facile da usare e consentono alle aziende di proteggere la propria attività senza ulteriori investimenti.

Secondo una recente ricerca di Kaspersky sullo stato della sicurezza IT nelle aziende, nei prossimi tre anni le PMI hanno in programma di aumentare fino al 14% il budget per la sicurezza.Spinte dalla maggiore complessità delle infrastrutture IT e dal bisogno di migliorare le competenze specialistiche in materia di cybersecurity.

Per rispondere a questa esigenza, Kaspersky presenta la nuova versione di Endpoint Security Cloud Pro, che offre alle PMI numerose funzionalità per migliorare la sicurezza informatica e formare i dipendenti IT grazie a tecnologie avanzate. La soluzione cloud-based permette alle aziende di gestire la cybersecurity attraverso una console con molti scenari automatizzati e non richiede investimenti in hardware o complessi processi di implementazione.

Programma di formazione on board

Il programma di formazione sulla cybersecurity per gli amministratori IT è interattivo, volto a sviluppare solide competenze in materia e a rispondere agli incidenti di primo livello per specialisti IT. Il corso comprende lezioni,esercitazioni interattive in ambienti simulati e una certificazione. Kaspersky Endpoint Cloud Pro prevede una formazione integrata con sei moduli:

•Malicious software;

•Programmi e file potenzialmente indesiderati;

•Investigation Basics;

•Risposta agli incidenti diphishing;

•Server security;

•Active Directory security

Secondo le statistiche di utilizzo, Active Directory Security, Investigation Basics e Malicious Softwaresono stati i moduli più seguiti dagli amministratori IT nel corso dell’ultimo anno. L’integrazione del servizio in Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro permette alle aziende di accedere a un percorso di formazione completo che non richiede ulteriori investimenti in altri programmi di training per gli specialisti IT.

Un’ampia gamma di funzionalità di cybersecurity

Kaspersky Endpoint Security Cloud Prooffre un’ampia gamma di funzioni che permettono di controllare e migliorare l’infrastruttura di cybersecurity attraverso il cloud, da qualsiasi luogo e dispositivo.

L’analisi delle cause primarie e la scansione loC per la prevenzione delle minacce sconosciute è uno strumento di cybersecurity di livello enterprise, che offre agli utenti visibilità sulle minacce, strumenti semplici di indagine e risposte automatiche ai rischi identificati. Inoltre, consente di scoprire la gravità della minaccia e le sue origini, in modo da mitigarne rapidamente le conseguenze.

Per evitare il rischio di violazione dei dati e altri incidenti di cybersecurity attraverso servizi cloud di terze parti, i clienti possono usare l’azione di blocco in Cloud Discovery, che permette di indagare sullo Shadow IT all’interno dell’azienda, controllare l’infrastruttura e limitare i servizi cloud non autorizzati o gli utenti selezionati sulla rete.

Grazie alla funzione Data Discovery, le aziende possono fare affidamento su modelli predefiniti per identificare le informazioni confidenziali e sensibili relative ai dati di identificazione personale (PII) e ai dati di pagamento. Inoltre, permette agli utenti di rivelare i dati condivisi tramite Teams, OneDrive e SharePoint Online a seconda del livello di accesso (pubblico, aziendale, privato) e di fornire la correzione degli errori per mantenere l’integrità dei dati e soddisfare gli standard di conformità.

“A causa della sempre maggiore diffusione di team dislocati, le aziende si stanno muovendo sempre di più verso soluzioni basate sul cloud, comprese quelle di cybersecurity. Grazie a Kaspersky Endpoint Security Cloud, un’azienda può contare sulla protezione degli endpoint, ovunque siano, che si tratti del computer di un dipendente in ufficio, di un laptop da remoto o del telefono di chi lavora in modalità on-the-go. Il training è diventato una preziosa integrazione alla soluzione, perché crediamo che molti responsabili IT che gestiscono le infrastrutture informatiche delle PMI siano interessati a specializzarsi nel campo della cybersecurity e abbiano bisogno di programmi di formazione per migliorare le proprie competenze.Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro offre alle aziende due soluzioni in una: la protezione ovunque e in ogni momento e la forte crescita della competenza degli specialisti”, ha affermato Kirill Litvin, Senior Product Marketing Manager di Kaspersky.

