Inter e Manchester City: i precedenti nelle finali di Champions League

La finale della Champions League tra l’Inter e il Manchester City si svolgerà sabato 10 giugno.

L’Inter ha raggiunto la finale battendo il Milan per 3-0 nel complesso nelle semifinali, raggiungendo la sua prima finale europea dal 2010, quando vinsero la competizione come parte di un storico triplete sotto la guida tecnica di Jose Mourinho.

Il Manchester City, guidato da Pep Guardiola, è riuscito ad eliminare i campioni in carica del Real Madrid nelle ultime quattro, raggiungendo la sua seconda finale in tre anni dopo una dominante vittoria aggregata di 5-1.

Per quanto riguarda il percorso delle due squadre verso la finale, l’Inter ha superato la fase a gironi, che includeva Bayern Monaco e Barcellona, grazie a due vittorie positive contro i giganti spagnoli. Successivamente, l’Inter ha superato il Porto agli ottavi di finale, il Benfica ai quarti di finale e infine il Milan in semifinale.

Il Manchester City, d’altra parte, ha avuto un percorso altrettanto impressionante verso la finale. Nella fase a gironi, hanno affrontato il Siviglia, il Borussia Dortmund e il Copenhagen. Successivamente, hanno eliminato il RB Lipsia agli ottavi, il Bayern Monaco ai quarti e infine il Real Madrid in semifinale.

Questa sarà la prima volta che l’Inter e il Manchester City si incontrano in una competizione ufficiale. Le due squadre si sono affrontate solo due volte in partite amichevoli in passato, con entrambe le squadre che hanno vinto una partita ciascuna con un punteggio di 3-0.

Quante volte il Manchester City è arrivato in finale di Championas League?

Il Manchester City è arrivato in finale di Champions League due volte. La loro prima finale è stata nel 2021, quando sono stati sconfitti dal Chelsea, una squadra rivale della Premier League. La finale del 2023 contro l’Inter Milan sarà la loro seconda presenza in una finale di Champions League.