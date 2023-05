Il ritorno trionfale di Kylie Minogue con il nuovo singolo “Padam Padam”

Kylie Minogue, l’icona del pop internazionale, è tornata sulla scena musicale con uno strepitoso evento celebrativo, il lancio del suo nuovo singolo estremamente orecchiabile, “Padam Padam“. Prodotto da Lostboy, noto per la sua collaborazione con artisti del calibro di Griff, Anne-Marie e Tiesto, il brano incarna tutto ciò che amiamo di Kylie: dalle linee vocali coinvolgenti al ritornello contagioso e al ritmo elettronico che fa battere il cuore. Senza dubbio, un classico istantaneo firmato da Kylie.

Il videoclip di “Padam Padam” è stato girato a Los Angeles e diretto da Sophie Muller. In esso, possiamo ammirare una Kylie Minogue potente e ultraterrena, vestita di rosso dalla testa ai piedi, circondata da ballerini che la accompagnano con energia.

Questo nuovo singolo è il primo estratto dall’attesissimo album in studio di Kylie, intitolato “Tension”, la cui uscita è prevista per il 22 settembre. L’album è già disponibile per il pre-ordine ed è caratterizzato da ritmi incalzanti da pista e melodie pop sensuali che catturano l’attenzione.

Parlando di “Tension”, Kylie ha dichiarato:

“Ho iniziato questo album con la mente aperta e una pagina bianca. A differenza dei miei ultimi due album, non c’era un “tema” specifico, ma l’obiettivo era trovare il cuore, l’ispirazione e la fantasia del momento, dando sempre la massima importanza alla canzone. Volevo celebrare l’individualità di ogni brano e immergermi in questa libertà creativa. Direi che l’album è una miscela di riflessioni personali, momenti di abbandono nella frenesia dei club e un’ebbrezza malinconica”.

Per la realizzazione di “Tension”, Kylie ha collaborato con diversi produttori. Sette dei brani sono stati prodotti e co-scritti dai suoi fedeli collaboratori di lunga data, Biff Stannard e Duck Blackwell.

Riguardo al processo di registrazione, Kylie ha raccontato: “Sono stata entusiasta di tornare in studio con i miei collaboratori, ma ho anche apprezzato le opportunità offerte dalla registrazione a distanza, a cui tutti ci siamo abituati. L’album è un mix di canzoni scritte da me e di brani che mi hanno colpito profondamente scritti da altri. La realizzazione di questo album mi ha aiutato a superare momenti difficili e a celebrare il presente. Spero che queste canzoni accompagnino gli ascoltatori nei loro viaggi personali e diventino parte integrante delle loro storie”.

La luminosa carriera di Kylie si è contraddistinta per aver accumulato vendite di oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo, 5 miliardi di stream e otto album al primo posto nella classifica del Regno Unito. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti si annoverano 3 BRIT Awards, 2 MTV Awards e un Grammy. Kylie è l’unica artista donna ad aver raggiunto la prima posizione nella classifica britannica per cinque decenni consecutivi.

La sua influenza e il suo impatto sulla scena musicale sono indiscutibili. Kylie ha saputo reinventarsi nel corso degli anni, mantenendo sempre uno stile unico e riconoscibile. La sua capacità di catturare l’attenzione del pubblico con brani orecchiabili e performance straordinarie è ciò che l’ha resa una delle più grandi icone pop di tutti i tempi.

Con “Padam Padam” e l’atteso album “Tension”, Kylie Minogue dimostra ancora una volta la sua abilità nel creare musica di alta qualità e coinvolgente. Il singolo è già un successo e sta scalando le classifiche di tutto il mondo, confermando l’impatto duraturo che Kylie ha sulla cultura musicale contemporanea.