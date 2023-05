Il Panino Perfetto: Alla scoperta delle meraviglie culinarie italiane. Dal 30 maggio su Food Network

Un viaggio culinario emozionante attraverso i tesori nascosti d’Italia: “Il Panino Perfetto” è il nuovo travel show di Food Network, canale 33, che ti condurrà alla scoperta dei luoghi più suggestivi, delle persone appassionate e delle filiere agroalimentari del nostro paese.

Guidato dal rinomato musicista e paninaro per scelta Vittorio Gucci, insieme a sua figlia Sofia Plescia, lo spettacolo andrà in onda ogni martedì alle 22:00 a partire dal 30 maggio. Non preoccuparti se ti perdi una puntata, potrai sempre guardare in streaming su discovery+.

Un connubio tra arte, paesaggi mozzafiato e sapori unici ti aspetta in questo viaggio a bordo di un veicolo elettrico. Attraverso mercati vivaci e l’incontro con la gente del posto, ti immergerai nelle bellezze artistiche e paesaggistiche dell’Italia. Sarai accompagnato da esperti ciceroni che ti guideranno alla scoperta degli ingredienti di eccellenza e delle caratteristiche del territorio. Avrai l’opportunità di conoscere le filiere di primissima scelta, come il rinomato pomodorino del piennolo del Vesuvio, la ricotta di Piana degli Albanesi e il carciofo di Paestum, mentre ascolti racconti appassionanti e aneddoti affascinanti.

Ogni puntata di “Il Panino Perfetto” ti porterà in una località diversa, in un tour culinario che ti farà innamorare dell’Italia. Da Napoli a Caserta e Avellino, passando per Matera, Cerignola, Polignano e Cellino, fino ad Altomonte, Tropea, Palermo e Catania. Ogni tappa sarà una scoperta di sapori e tradizioni locali uniche. Al termine di ogni avventura, i giudici avranno il compito di valutare il panino preparato da Vittorio nella sua cooking station, utilizzando gli ingredienti scovati insieme a Sofia. Saranno presenti anche alcuni beniamini del pubblico, come Albano Carrisi, Tony Colombo e Antonio De Matteo di “Mare Fuori”.

Riusciranno Vittorio e Sofia a conquistare i palati dei giudici, sfidando le tradizioni gastronomiche locali? Segui “Il Panino Perfetto” per scoprire chi trionferà in questa sfida culinaria senza precedenti.

“Il Panino Perfetto” (8×30) è una produzione di Pascal Media Consulting con Big Bang Production, con il supporto di Enel X Way, insieme a Noova, Olio Torre Dieciventi, Birra Castello, le salse Ben Fatto di Vittorio Gucci, Love Load, Futility Design Exploration e Desalpes Bakery. Potrai trovare Food Network sul Canale 33 del Digitale Terrestre e sul canale 53 di tivùsat. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Preparati a un viaggio indimenticabile alla scoperta dei sapori

autentici e delle tradizioni italiane con “Il Panino Perfetto”!