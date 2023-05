Il benessere attraverso uno stile di vita sano a Per Me

Inizia sabato 27 maggio alle 9.30 su Rai 2 una nuova puntata di “Per Me“, il programma dedicato al benessere che ha l’obiettivo di promuovere l’importanza di prendersi cura di sé attraverso l’adozione di uno stile di vita corretto. Condotto da Samanta Togni e Filippo Magnini, questo appuntamento imperdibile offre un mix di contenuti interessanti per favorire il benessere fisico e mentale dei telespettatori.

Il fascino del ballo: Impara i passi base della lambada con Samanta Togni

Nella puntata di questa settimana, Samanta Togni condividerà la sua grande passione per il ballo, insegnando ai telespettatori i passi base della lambada. Attraverso movimenti sensuali e coinvolgenti, la lambada rappresenta un’ottima attività fisica che stimola il corpo e la mente. Scoprirete i benefici di questo affascinante stile di ballo e come può contribuire al vostro benessere complessivo.

Una colazione sana e gustosa: La torta alle mele “low carb” di Filippo Magnini e Giacomo Vitali

In cucina, Filippo Magnini si unirà al talentuoso pasticciere Giacomo Vitali per preparare una deliziosa torta alle mele “low carb”, perfetta per una colazione sana e gustosa. Questa versione leggera e salutare della torta classica riduce l’apporto di carboidrati senza sacrificare il gusto. Scoprirete i segreti di questa ricetta speciale e come poterla replicare a casa per iniziare la giornata nel migliore dei modi.

Cura della pelle: I preziosi consigli di Samanta Togni

Samanta Togni condividerà anche alcuni preziosi consigli per la cura della pelle. Attraverso la sua esperienza nel settore del benessere e della bellezza, Samanta svelerà i segreti per mantenere una pelle sana, luminosa e giovane. Scoprirete le migliori routine di cura della pelle e i prodotti consigliati per ottenere risultati visibili e duraturi.

Esplorazione di mete da sogno: Il deserto della Giordania e le sue sistemazioni insolite

Filippo Magnini ed Eleonora Lai, esperta di viaggi, presenteranno alcune nuove mete da sogno per gli amanti delle avventure. Uno dei luoghi che verrà esplorato è il deserto della Giordania, che offre sistemazioni insolite e particolari. Viaggerete con la mente attraverso paesaggi mozzafiato e scoprirete le opzioni di alloggio uniche che rendono questo luogo un’esperienza indimenticabile.

Passioni oltre lo sport: Alex Di Giorgio tra ginnastica artistica e recitazione

Il campione di nuoto Alex Di Giorgio condividerà la sua storia di successo, rivelando come ha trovato il tempo per coltivare le sue passioni al di fuori dello sport.

Oltre alla sua carriera nella nuotata, Alex si dedica alla ginnastica artistica e alla recitazione. Scoprirete come sia importante trovare un equilibrio tra le varie passioni e come queste possano contribuire al benessere complessivo.

Tenersi in forma: Sessione di allenamento con Filippo Magnini e Chiara Fazzini

Parlando ancora di sport, Filippo Magnini si unirà alla personal trainer Chiara Fazzini per mostrare una sessione di allenamento completa, ideale per mantenersi in forma. Scoprirete una serie di esercizi mirati che coinvolgono tutto il corpo e che possono essere facilmente replicati anche a casa. Mettiti in movimento e scopri i benefici dell’attività fisica per il tuo benessere generale.

Sentirsi belli: Consigli di bellezza da Robin e Stefano Grasso

Nella sezione “Mi faccio bella… Per Me”, alcuni esperti condivideranno preziosi consigli per sentirsi più belli. Robin fornirà suggerimenti sul trucco, svelando segreti per un aspetto impeccabile e naturale. Stefano Grasso, invece, si concentrerà sulla cura dei capelli, fornendo consigli utili per mantenerli sani, lucenti e ben curati. Scoprirete i trucchi dei professionisti per valorizzare la vostra bellezza in modo armonioso e autentico.

Un’alimentazione equilibrata: Ricette “light” e consigli di Gianluca Mech e Lorenzo Cenci

Non poteva mancare il tema dell’alimentazione in un programma dedicato al benessere. Gianluca Mech, esperto di alimentazione, commenterà una gustosa ricetta “light” che soddisferà il palato senza appesantire. Affiancato dal nutrizionista Lorenzo Cenci, Gianluca Mech fornirà consigli preziosi su come adottare un’alimentazione equilibrata e salutare per il benessere di corpo e mente.

Conclusione

“Per Me” torna con una nuova puntata imperdibile dedicata al benessere. Attraverso una combinazione di contenuti interessanti, consigli utili e storie di successo, il programma mira a promuovere uno stile di vita sano e il prendersi cura di sé. Scoprirete come piccoli cambiamenti quotidiani possano fare la differenza nel raggiungere il benessere fisico e mentale. Non perdete l’appuntamento con “Per Me” su Rai 2 sabato 27 maggio alle 9.30.