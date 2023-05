I Migliori Anni dell’Estate: I Grandi Classici della Musica Italiana che Hanno Fatto la Storia delle Vacanze

Con l’arrivo dell’estate, è impossibile non pensare alla musica che ha accompagnato le nostre vacanze, creando atmosfere indimenticabili. Umberto Tozzi, Ezio Greggio, Edoardo Vianello, Limahl, Tony Esposito, Sergio Caputo e molti altri nomi-simbolo della scena musicale italiana sono i protagonisti assoluti de “I Migliori Anni dell’Estate”, lo spin-off del famoso programma condotto da Carlo Conti. Questo evento imperdibile andrà in onda sabato 20 e sabato 27 maggio alle 21.25 su Rai 1 e RaiPlay, direttamente dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.

Umberto Tozzi: Il Re della Hit Parade Estiva

Partiamo con la ‘Hit Parade Estate’ di Umberto Tozzi, uno dei cantautori più amati non solo in Italia ma in tutto il mondo. Con successi indimenticabili come “Gloria” e “Ti amo”, Tozzi ha saputo conquistare il cuore di milioni di persone. Inoltre, durante le interviste della sezione ‘my list’, avremo modo di conoscere meglio l’attore e conduttore televisivo Ezio Greggio, che ci svelerà i suoi ricordi legati alla musica dell’estate.

Edoardo Vianello e il Juke Box delle Vacanze

Non si può parlare della musica estiva italiana senza menzionare Edoardo Vianello, un artista che ha segnato intere generazioni con le sue canzoni degli anni ’60. Brani come ‘Pinne fucili e occhiali’ e ‘Guarda come dondolo’ sono diventati veri e propri inno delle vacanze, trasportandoci in un’atmosfera di spensieratezza e allegria.

I Grandi Successi degli Anni ’70

Passiamo ora agli anni ’70, un decennio ricco di grandi successi che hanno fatto ballare intere generazioni. I Santo California con la loro famosa ‘Tornerò’, Gilbert O’Sullivan con brani indimenticabili come ‘Alone again’ e ‘Clair’, Giuliano dei Notturni con ‘Il ballo di Simone’ e i Cugini di Campagna con ‘Anima mia’ e ‘Meravigliosamente’ ci porteranno indietro nel tempo. Inoltre, Gianmarco Carroccia ci regalerà tre storici pezzi di Lucio Battisti in un omaggio dedicato a questo indimenticabile musicista.

Gli Anni ’80: Una Festa di Successi

Passiamo ora agli anni ’80, un decennio esplosivo per la musica italiana. Artisti come Sabrina Salerno con ‘Boys’, Tony Esposito con ‘Kalimba de luna’, Sergio Caputo con ‘Italiani mambo’ e ‘Un sabato italiano’, Limahl con ‘The NeverEnding story’ (tema portante della colonna sonora del film “La storia infinita”), Gary Low con ‘La colegiala’ e Ryan Paris con ‘Dolce vita’ ci faranno ballare e cantare a squarcia gola.

Questi brani sono diventati veri e propri tormentoni dell’estate, creando l’atmosfera perfetta per le lunghe giornate di sole e mare.

Gli Indimenticabili Anni ’90

Facciamo un salto negli anni ’90, un decennio caratterizzato da sonorità pop e latin. Lou Bega con il suo celebre brano ‘Mambo No. 5’, Ten Sharp con ‘You’ e il pop latino dei Los Locos con ‘Tic tic tac’, ‘Macarena’, ‘La vuelta’ e ‘Mueve la colita’ ci porteranno indietro nel tempo, riportandoci al periodo delle feste in spiaggia e dei balli scatenati.

Le Canzoni dell’Estate: La Voce dei Telespettatori

Durante il programma, avremo modo di conoscere anche le classifiche delle ‘Canzoni dell’estate’. Queste classifiche sono basate sul gradimento espresso dai telespettatori, che avranno l’opportunità di votare e far sentire la propria voce. Sarà un modo coinvolgente per scoprire quali sono i brani più amati e apprezzati dagli spettatori, rendendo il programma ancora più interattivo e partecipativo.

La Voce del Pubblico: Flora Canto e i Messaggi Social

Flora Canto, con il suo carisma e la sua simpatia, farà da tramite tra il mondo “social” e il programma. Leggerà e commenterà i messaggi del pubblico che arriveranno da casa attraverso i canali social, creando un legame diretto tra gli spettatori e gli artisti presenti in studio. Sarà un modo per coinvolgere ancora di più il pubblico a casa e renderlo parte integrante dello spettacolo.

Non perdete l’occasione di rivivere i grandi successi musicali delle vacanze italiane e di immergervi nelle atmosfere estive che solo la musica sa creare. “I Migliori Anni dell’Estate” vi regalerà emozioni uniche e vi porterà indietro nel tempo, facendovi ballare e cantare al ritmo dei grandi classici che hanno fatto la storia delle nostre vacanze.

Ricordatevi di sintonizzarvi su Rai 1 e RaiPlay sabato 20 e sabato 27 maggio alle 21.25 per non perdere questo evento imperdibile. Preparatevi a emozionarvi, a ballare e a cantare, perché la musica dell’estate è pronta a riempire le vostre giornate di calore e allegria.