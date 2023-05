Honda S2000: allo studio il clamoroso ritorno

Entro fine anno, stando alle indiscrezioni, potrebbe essere svelata la nuova Honda S2000. La rediviva spider, infatti, dovrebbe rappresentare il modello celebrativo per i settantacinque anni di attività della divisione automobilistica del costruttore giapponese.

In arrivo sul mercato europeo nel corso del 2024, la futura Honda S2000 sarà equipaggiata quasi certamente con il motore a benzina 2.0 i-VTEC sovralimentato da 329 CV di potenza e 420 Nm di coppia massima, abbinato al cambio manuale a sei marce, nonché alla trazione posteriore.

La storica Honda S2000 è stata introdotta nel 1999, come modello AP1. Mossa dal propulsore a benzina 2.0 VTEC aspirato da 241 CV di potenza, raggiungeva la velocità massima di 240 km/h, accelerando da 0 a 100 in 6,2 secondi. Nel 2004 fu sottoposta al restyling di metà carriera, dando vita alla seconda serie nota come modello AP2. Nel 2007, invece, debuttò la versione speciale RJ Special Edition. Uscita di scena nel 2009, è stata immatricolata sul mercato italiano in 1.165 unità.