Gusto e Tradizione: Alla Scoperta dei Sapori d’Italia con Pizza DOC

Nell’attesa dell’ottava puntata di “Pizza Doc” in onda sabato 27 maggio alle 11.15 su Rai 2, vi anticipiamo le deliziose sorprese preparate da Tinto, Monica Caradonna e i rinomati pizzaioli gourmet Giuseppe Pinto e Davide Manera. Questo episodio vi condurrà in un affascinante viaggio culinario alla scoperta dei paesaggi mozzafiato, dei piatti tipici e delle eccellenze gastronomiche del nostro amato Paese.

La prima tappa di questo emozionante percorso porterà gli spettatori in Emilia-Romagna, dove si scoprirà come la biodiversità sia un valore fondamentale che conferisce nobiltà ai prodotti di qualità, come il celebre Parmigiano Reggiano. Durante una passeggiata tra le colline rigogliose, le mucche al pascolo produrranno il latte dalle proprietà uniche, che darà vita al famoso formaggio, simbolo della tradizione culinaria italiana.

Proseguendo il viaggio, si farà tappa nelle affascinanti Marche, dove la pizza al formaggio rappresenta un autentico piatto tipico. Sarà possibile scoprire la storia millenaria che si cela dietro a questa prelibatezza e apprendere le tecniche di preparazione tramandate di generazione in generazione. I sapori unici e la morbidezza di questo connubio perfetto tra impasto fragrante e formaggi pregiati lasceranno un’impressione indelebile.

Il percorso culinario si sposterà poi in Calabria, dove si avrà l’opportunità di scoprire uno dei simboli della regione: la cipolla di Tropea. Questa varietà di cipolla, famosa in tutto il mondo per il suo sapore dolce e delicato, conferisce ai piatti un tocco di eccellenza. Si potrà ammirare il lavoro degli abili produttori locali che coltivano con cura queste pregiate cipolle, trasformando il territorio in un vero e proprio giardino profumato. Ogni boccone permetterà di assaporare la dolcezza autentica di questa prelibatezza calabrese.

Il viaggio culminerà a Termoli, dove si farà una scoperta sorprendente. Non solo l’ulivo offre un olio rinomato nel territorio, ma è anche alla base di attività che hanno un forte impatto sociale. Si potrà scoprire come gli abili produttori estraggano l’oro verde dalle olive, preservando le tradizioni e creando opportunità di lavoro per la comunità. L’atmosfera unica e i profumi avvolgenti di questo luogo incantato coinvolgeranno gli spettatori.

In conclusione, il viaggio culinario di “Pizza Doc” offrirà emozioni autentiche e sapori inconfondibili. Sarà un’occasione per scoprire come la biodiversità, le tradizioni millenarie e l’impegno sociale possano arricchire i prodotti del nostro Paese. Gli spettatori

potranno gustare ogni singolo morso di questa avventura gastronomica, che si tinge dei colori vivaci della natura e dell’autenticità delle tradizioni italiane. L’appuntamento con “Pizza Doc” è imperdibile per chi desidera lasciarsi sedurre dalla bellezza e dalla bontà delle terre italiane.