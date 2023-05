Gestire il conto scommesse: consigli ed errori da evitare 6

Foto di besteonlinecasinos da Pixabay

Chi sceglie di scommettere online deve fare i conti con il conto di gioco. Gestire in modo fruttuoso un budget non è semplice, soprattutto perché le scommesse sportive sono un’attività caratterizzata dalla rapidità, e qualche volta anche dall’impulso.

Piazzare una puntata sull’onda dell’emozione del momento, però, non consente un controllo oculato e a lungo termine della somma di cui si dispone, all’inizio della giocata, oppure durante le scommesse successive.

Per un budget ottimale

Per questo esistono delle tecniche di ottimizzazione del budget, che abbassano di molto il pericolo di perdere la giocata. Bisogna fare attenzione, però: le strategie di money management non garantiscono di guadagnare con le schedine, ma aiutano semplicemente a utilizzare al meglio i propri fondi.

Esistono dei sistemi di gestione delle scommesse di tanti tipi, a seconda della tipologia di giocatore, e con diversi gradi di complessità. Il criterio Kelly e il Masaniello, ad esempio, sono più strutturati e si rivolgono a scommettitori con esperienza. Il metodo D’Alembert e il “radice quadrata”, invece, sono adeguati anche ai principianti o ai più navigati.

Il più semplice di tutti è il metodo “A unità fissa”, perché si sceglie una percentuale – ad esempio il 2% – e si decide di utilizzare quella, sempre dopo avere definito un “bankroll iniziale”.

Per “bankroll”, nello specifico, si intende il capitale che il giocatore mette a rischio durante le sue giocate. Il bankroll va calcolato in base alla propria disponibilità: si tratta di una operazione preliminare importante, perché è una buona regola destinare alle scommesse un budget calibrato sul proprio saldo reale.

Le tecniche di money management possono essere approfondite in altra sede, perché la scelta del sistema da adottare dipende anche dal tipo di sport su cui si vuol puntare, dai mercati disponibili, tipo pre-match o live, dal livello di esperienza dell’utente.

Esistono però delle regole comuni a tutti i tipi di scommettitori, i quali riguardano l’approccio al gioco in senso più ampio, ma sempre con importanti ripercussioni sull’ottimizzazione dei guadagni.

Nessun metodo assicura la vincita, e il mondo delle scommesse e del gioco è caratterizzato da dinamismo e imprevedibilità.

Se si seguono i consigli di questo articolo, però, sarà più facile tenere una strategia di gioco impeccabile, soprattutto rispetto al contenimento del rischio.

Prima di tutto: i bookmaker ADM

Chi sceglie un bookmaker online deve sapere che non tutti sono autorizzati a offrire giochi a distanza e dunque scommesse online. In Italia sono legali solo gli operatori ADM o ex AAMS, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il numero di concessione è composto da 5 cifre, che sono pubblicate sul sito, nella homepage, di solito. Talvolta la licenza è affiancata dal logo ufficiale dell’Agenzia; sul sito di ADM è in ogni caso presente una lista completa e aggiornata dei concessionari.

Cosa c’entra la licenza con la gestione del conto? Semplice: la concessione viene rilasciata dall’Agenzia soltanto dopo controlli sulla regolarità della pagina di scommesse.

La sicurezza dell’utente e la tutela delle informazioni trasmesse, come ad esempio numero di carte o conti, sono così garantite a monte. Anche la trasparenza degli esiti e la qualità dell’offerta sono criteri fondamentali per l’assegnazione della licenza.

Immaginate di scommettere su un sito non regolare: l’eventualità di truffe e raggiri potrebbe compromettere anche la migliore delle strategie di gioco.

Usare i bonus

Visto che si è parlato di offerta, i migliori bonus caratterizzano quella di un bookmaker serio e affidabile, e possono pesare di molto sul modo di gestire il proprio conto.

Il primo consiglio è quello di indirizzarsi verso i siti scommesse con bonus senza deposito, utili ai neofiti quanto agli scommettitori navigati.

I bonus senza deposito sono particolari tipologie di offerta che funzionano così: alla registrazione, dopo l’invio del documento di identità e la convalida, l’utente riceve un credito da spendere nelle schedine, senza necessità di aprire un conto e versamento di denaro. I bonus senza deposito, a seconda della piattaforma, possono andare da un minimo di 5 euro a una cifra di 1000 euro, soprattutto se ci si registra con il metodo SPID. I bonus senza deposito immediato possono essere riscattati, sempre senza ricarica, anche tramite il cosiddetto codice bonus.

Quando si sceglie un bookmaker, quindi, può essere utile consultare i siti di comparazione e prestare attenzione a questi aspetti: palinsesto, cumulabilità del bonus senza deposito con quello di benvenuto, selezione degli sport disponibili oppure limitazioni, tempistiche di erogazione e validità, tipo 4 o 5 giorni lavorativi dall’adesione. Fondamentale è anche vedere se esiste un “rollover”: il rollover, indicato dal x seguito da un numero, indica quante volte bisogna giocare il bonus prima che questo divenga effettivamente prelevabile.

Oltre ai bonus registrazione senza deposito e ai bonus sul primo deposito, molto utili per tenere d’occhio la spesa nelle scommesse sono i bonus cashback, una promozione proposta da alcuni tra i migliori concessionari. Questo tipo di bonus è caratterizzato da un rimborso delle perdite nette, sempre all’interno di un periodo di tempo predeterminato. Per saperne di più, prima di dare l’ok, l’utente deve leggere con attenzione i termini e le condizioni delle offerte, che includono tempistiche, restrizioni eventuali nel tipo di mercati ammessi, e così via. I vantaggi dei bonus vip club, infine, sono riservati come omaggio agli assidui delle scommesse sportive online.

Tracciare le scommesse

Proprio come si fa con le spese di casa, una buona norma di gestione del conto disponibile è quella di tenere traccia delle giocate. Basta un foglio Excel o un qualunque foglio di calcolo per appuntare, di volta in volta, quanto si è speso e quanto si è vinto, o perso.

Esistono anche dei software gestionali più complessi e adatti agli appassionati di scommesse più “al dentro” del settore; tuttavia, la cosa importante è monitorare le vincite e le perdite, per capire quando è il caso di fermarsi e rivedere la strategia, oppure quando vale la pena investire nelle nuove schedine. Sempre con criterio e responsabilità, che sono i requisiti primari di ogni buon scommettitore.

Pianificare le giocate

Sembra ci sia poco divertimento, ma pianificare le schedine è essenziale per la gestione del bankroll. La selezione degli eventi va fatta con metodo, con un’attenzione particolare alle quote, e al payout medio del concessionario. Alcuni esiti sono più probabili di altri, ma questo non significa che il risultato sarà proprio quello.

Tuttavia, specialmente se non si è troppo esperti, è meglio selezionare match e partite più prevedibili nel risultato finale, e combinando la scelta con un bookmaker che offre un payout superiore al 90 per cento. Più il payout, o ritorno in vincite, tende a una percentuale del 100 per cento, più conviene per chi scommette.

Informarsi sugli eventi

Per fare un piano scommesse ad hoc, non basta consultare quote e probabilità. Come si è detto gli eventi sportivi sono tanto avvincenti quanto imprevedibili. Un bravo scommettitore, dunque, mette nel piatto anche tante variabili che possono influenzare se non rovesciare gli esiti degli incontri e, dunque, anche le perdite o le vincite.

Per questo è importante leggere articoli di giornale, riviste specializzate, quotidiani di sport, news. Fattori come la forma fisica di un giocatore, gli eventuali infortuni, le trasferte, le condizioni meteo, la qualità del terreno di gioco, e così via, possono cambiare di molto gli eventi in corsa.

Le schedine, perciò, andranno compilate bilanciando tutte le informazioni di cui si dispone al momento della giocata del proprio ticket.

I metodi di pagamento

Anche la scelta del sistema di deposito, accredito e prelievo ha una sua influenza nella corretta gestione del bankroll. Ad oggi tutte le principali piattaforme di scommesse offrono un range di possibilità che include bonifici, carte di credito, prepagate come Postepay, wallet come PayPal, Skrill, Neteller, ma anche sistemi innovativi come Paysafecard.

I costi di commissione che possono essere applicati dai vari sistemi vanno inclusi nel computo delle spese e delle entrate, per essere sicuri di far quadrare i conti al meglio, assicurandosi i vantaggi. Di solito i metodi più rapidi ed economici sono proprio i wallet digitali, che peraltro sono i preferiti dalla larga maggioranza degli utenti, sia per le scommesse da pc che per quelle da smartphone.

Evitare di…

Oltre alle cose da fare, ci sono anche degli errori comuni da evitare, che si ripercuotono negativamente sul bilancio finale del proprio piano scommesse.

Prima di tutto, meglio non modificare il bankroll iniziale, mantenendo un atteggiamento costante nelle puntate che, nel lungo termine, se non pagherà, comunque non genererà grosse perdite. Anche se si è trascinati dall’entusiasmo, va sempre mantenuta una certa lucidità nel piazzare le schedine e compilare i ticket, un po’ come quando si gestisce un conto in banca o si sceglie di investire in borsa. L’impulso non paga quasi mai, a meno che si sia particolarmente fortunati.

Le scommesse, però, non sono questione di fortuna: è il metodo che conta, come la capacità di ricalcolo della propria strategia di management, quando questa sembra essere poco performante.