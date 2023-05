Gazebo da giardino, la soluzione perfetta per rendere unici gli spazi outdoor

È la struttura da esterno per antonomasia, quella che veste gli ambienti outdoor con gusto e personalità, riparando al contempo dagli agenti atmosferici nonché dagli sguardi dei vicini.

Il gazebo da giardino costituisce la scelta perfetta con l’arrivo della stagione estiva e della – giusta – voglia di vivere appieno lo spazio all’aperto: il tradizionale abbinamento ombrellone-tavolino è già un buon punto di partenza, ma perché non pensare più in grande, ricorrendo a quella che si profila come una sorta di stanza supplementare?

Sì, perché le soluzioni e le opzioni di arredo risultano diverse, in base a quelle che sono le personali esigenze e preferenze: che sia destinato ad un’area pranzo o ad un’area giochi ad esempio, o ad una postazione relax, il gazebo da giardino non tradirà le proprie aspettative. Allestendo un’immagine fatta di ordine, forma e struttura, che si fondono armonicamente con comfort, stile e funzionalità.

Ma cos’è, nel dettaglio, un gazebo da giardino? E come operare la migliore scelta? Proseguiamo insieme nella lettura per scoprirlo.

Qual è il modello più indicato? I fattori da valutare

Struttura indipendente – in genere di forma rotonda o quadrata – aperta sui lati e fornita di copertura nella parte superiore, il gazebo da giardino si rivela con l’arrivo del bel tempo lo scenario d’eccezione in cui vivere qualunque momento della giornata: per rilassarsi godendo del tepore del sole, per pranzare in compagnia, o per leggere un buon libro nella quiete più totale.

Uno spazio multifunzione, dunque, da personalizzare secondo le proprie necessità ed il modo di trascorrere il proprio tempo libero, un’autentica oasi di benessere da utilizzare e da sentire come un ambiente in più a tutti gli effetti.

Il gazebo da giardino rappresenta infatti la naturale estensione della casa, una sorta – per così dire – di suo prolungamento, e come tale deve rispettarne la continuità in fatto di estetica e di stile. Perché il quadro d’insieme offerto sia omogeneo e armonioso nell’aspetto, nonché aderente a quelle che sono le linee del contesto di inserimento.

Un ruolo di primo piano, allora, sarà assunto dai materiali, che individueranno quella che sarà la struttura maggiormente idonea per la specifica tipologia di luogo che si intende creare e di arredo che si desidera scegliere.

Prima di procedere all’installazione di un gazebo andranno ovviamente anche valutate le dimensioni del proprio giardino, per poter determinare il modello più giusto in relazione alle effettive esigenze: uno dalla forma rotonda o quadrata costituirà ad esempio la scelta preferenziale in presenza di uno spazio piccolo, laddove invece uno dalla forma rettangolare o ottagonale sarà ideale per spazi più ampi.

In particolare, i materiali

A ciascuno il suo gazebo da giardino, a seconda dei personali bisogni, nonché gusti. Diversi sono, al riguardo, i materiali disponibili, ognuno con il proprio stile e carattere, e più o meno adatti al tipo di ambiente che si vuole realizzare.

Di grande pregio e resistente nel tempo è ad esempio il legno, perfetto per integrarsi in qualsivoglia contesto, sia dallo stile classico che moderno, come pure adoperabile per creare un gradevole gioco di contrasti.

Indicato per una cornice dal sapore antico è invece il ferro, in colori sobri come il grigio chiaro e l’antracite, che offre una soluzione chic e di forte impatto visivo.

Mentre l’alluminio, solido e dalla manutenzione non impegnativa, si profila come la soluzione ottimale per un design moderno e all’avanguardia, contraddistinto da linee pulite e minimal che non trascurano però l’eleganza.