Festival Nazionale delle Università, Tofanelli (dir. operativo Link): «Stop agli antagonismi. Tutti gli Atenei italiani insieme per un bene condiviso»

(Adnkronos) – Roma, 18 maggio 2023. “Un grande successo sia in termini di presenze sia per il valore delle testimonianze che tante autorevoli figure hanno voluto portare su un tema attualissimo e dibattuto come quello dell’intelligenza artificiale”. Il direttore operativo dell’Università degli Studi Link, Antonio Tofanelli, fa un bilancio molto incoraggiante della prima giornata della seconda edizione del Festival Nazionale delle Università, in programma fino al 19 maggio 2023, che ha visto intervenire, tra gli altri, il garante per la Privacy, Pasquale Stanzione, e il presidente della Crui, Salvatore Cuzzocrea.

Il titolo dell’evento è “Uomini e macchine intelligenti” e l’obiettivo è analizzare la simbiosi e le relazioni che si possono innescare tra intelligenza artificiale, lavoro e competenze, cercando di approfondire rischi e opportunità di questa nuova rivoluzione tecnologica e sociale. “Il cambiamento – spiega Tofanelli – è l’estensione del nostro pensiero e delle nostre capacità, da governare e non da subire. Può essere una grande opportunità per nuove occupazioni, grazie a una nuova formazione plurale e trasversale, contaminata nei diversi saperi e impegnata in comuni ambiti di ricerca”.

E in questo senso finalmente gli Atenei hanno deciso di fare squadra: “Le Università escono fuori dal concetto di lotta tra antagonisti che non si parlano e si lanciano nell’interesse condiviso del giusto impatto sociale per la crescita dei territori. I luoghi del pensare e del tradurre in pratica professionalizzante collaborano finalmente nella sana competizione tra giganti della cultura perché ponendola nobilmente al primo posto per il bene delle generazioni e delle nuove generazioni sia coralmente riconosciuta come il bene prezioso che è a vantaggio delle popolazioni. Il progresso poi sarà sempre proporzionale a quanto la persona viene messa al centro e saranno le persone ad indicare alle macchine cosa fare senza correre rischi per l’essere umano”.