Felicia lancia la nuova campagna Fatti di un’altra pasta, 6.14 Creative Licensing firma la creatività

Milano, 22 maggio 2023 – Un presidio di grande impatto della città di Milano quello di Felicia, brand di Andriani SpA

Società Benefit e B Corp, azienda italiana fiore all’occhiello dell’Innovation food, con sede a Gravina in Puglia (BA), pioniera nel mercato della pasta senza glutine e capofila della filiera di legumi più estesa d’Italia.

Fatti di un’altra pasta è il nuovo posizionamento strategico di Felicia utilizzato a firma della nuova campagna, di cui 6.14 Creative Licensing ha curato la creatività, che nei mesi di maggio e giugno vestirà la città meneghina con una nuova immagine, fresca e disincantata, volta ad ingaggiare un’audience sempre più ampia di food lovers che, consapevolmente, scelgono di alimentarsi in maniera sana ed equilibrata, senza rinunciare al gusto. Felicia, infatti, ha guidato la rivoluzione dello scaffale della pasta healthy nella grande distribuzione, introducendo di fatto una nuova categoria, quella della pasta speciale e alternativa a base di farina di cereali integrali e legumi biologici.

“Per la nuova campagna Felicia abbiamo lavorato alla creazione di key visuals che supportano il nuovo posizionamento del brand Fatti di un’altra pasta e reinterpretano il linguaggio della categoria: la creatività adotta un look distintivo con una grafica proprietaria, d’impatto, memorabile – racconta Luigi Focanti, Fondatore e Direttore Creativo di 6.14 Creative

Licensing. L’originalità del brand è intrinseca nel copy, nelle foto delle ricette e soprattutto nelle caratteristiche della pasta Felicia, a partire dal colore che guida l’art direction della campagna in combinazione con una tipografia estremamente bold: decisa ma al contempo delicatamente irregolare, per completare un linguaggio chiaro, accessibile e invitante grazie al tono fresco della grafica. Questo progetto nasce dalla collaborazione tra noi e Andriani SpA che ha generato un team affiatato e di talento che condivide una grande passione e una profonda conoscenza del brand e del prodotto “- conclude.

“Fatti di un’altra pasta” traduce, con una formula semplice e memorabile, tutto quello che vogliamo esprimere con Felicia. Un nuovo modo di essere e di fare. Un approccio diverso alla pasta, uno dei prodotti più amati dagli Italiani sia in termini di produzione che di consumo – spiega Andrea Malservisi, consulente di Andriani. La sintesi del nostro impegno è dare nuova forma al meglio che la natura sa offrirci per gustare un pasto in una modalità inedita, che unisce tutto il benessere degli ingredienti al piacere di un bel piatto di pasta.”

La domination è prevista dal 22 maggio al 18 giugno nei luoghi più centrali e nevralgici della città: Felicia presidierà, infatti, le principali piazze e stazioni sia ferroviarie sia metropolitane per intercettare il più vasto pubblico di cittadini, pendolari, viaggiatori, globe-trotter e stranieri. Dalla stazione di Cadorna a Piazza Gae Aulenti, passando per Via Spadari e fino a Corso Matteotti, la domination coinvolgerà oltre 300 pensiline, con un centinaio di affissioni a livello banchine MM ed entrate in ingresso delle stazioni di Cadorna e Garibaldi. Vertical Led e affissioni poster saranno dislocati sia in ingresso che lungo i principali snodi cittadini. Nel cuore pulsante della movida milanese, in Piazza Gae Aulenti, alcune delle vele daranno il benvenuto all’ingresso di Porta Capelli e di Porta Castiglioni. Inoltre, la nuova campagna vestirà anche gli autobus milanesi per trasmettere il messaggio in modo estremamente capillare, amplificandone la visibilità.

La campagna su Milano prevede anche la pianificazione del nuovo spot Felicia con la regia di Andrea Marini, prodotto da BlackBall con quattro soggetti nuovi.

La notorietà del brand Felicia ha compiuto importanti passi in avanti, dopo la prima campagna pubblicitaria, lanciata ad aprile 2021. “Gli ottimi risultati maturati nel corso dell’ultimo anno ci confermano che la brand awareness di Felicia è in continua crescita – commenta Francesco Andriani, Vice Presidente e Amministratore Delegato dell’omonima azienda. Il nuovo film mostra quattro soggetti nel momento esatto in cui gustano un piatto di pasta: tramite loro, lanciamo un invito esplicito a testare la molteplicità dell’offerta e delle modalità di consumo di Pasta Felicia”.

La pianificazione al momento è solo digital, oltre che su GOTV e Tv connesse geo-localizzate, per due settimane (programmatic su CTV) e presso le principali Stazioni di Milano, tra cui Centrale, Garibaldi, Lambrate e Porta Venezia, su ledwall in formato da 15”, negli orari di punta. Allo studio una possibile programmazione a più ampio raggio, da lanciare nel corso del prossimo autunno.

Soggetto Pasta alla Spirulina: https://www.youtube.com/watch?v=raGyplZAWHE



Soggetto Pasta alle Lenticchie Rosse: https://www.youtube.com/watch?v=qYTXsK-Qr2c



Soggetto Pasta di Grano Saraceno: https://www.youtube.com/watch?v=iQb_lDQIPKo



Soggetto Pasta con Avena: https://www.youtube.com/watch?v=Gho0afE_zR8



Credits:



Creatività :6. 14 Creative Licensing



Direzione creativa: Luigi Focanti,

Art Direction: Giulia Ripamonti, Valentino Gattuso, Lana Cuk

Account: Giulia Gianfaldoni, Alessandro Negri di Sanfront

Copy writing: Davide Iacono e Stefano Campora

Posizionamento strategico:



Andrea Malservisi

Casa di Produzione scatti affissione: Zero Table Top



Fotografa: Claudia Biondini

Executive Producer: Paolo Gandola

Producer: Arianna Gandola

Production Manager: Chiara Smiz

Art Department: Ambra Poli

Food Stylist: Roberta Benedetti

Post Produzione: Carlocolor Fine Art

Casa di Produzione spot: BlackBall



Regia: Andrea Marini

DOP: Emanuele Zarlenga

Scenografia: Patrizia Gatto

Executive Producer: Lorenzo Cefis

Producer: Sofia Lahmar

Offline/Online editor: Matteo Maggi

Production Manager: Giuseppe Lorenzo

Audio: Top Digital

Post Produzione: Band

Pianificazione Media:



Wavemaker