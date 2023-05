Fattoretto Agency lancia FattoBoost: innovazione SEO per eCommerce

(Adnkronos) – Milano, 22 maggio 2023. Fattoretto Agency, agenzia digitale con oltre due decenni di esperienza nel settore SEO per eCommerce, è orgogliosa di annunciare il lancio del suo nuovo software proprietario, FattoBoost. Uno strumento all’avanguardia, progettato per migliorare la qualità e l’efficacia delle strategie SEO, fornendo un insieme di funzionalità avanzate che promettono di rivoluzionare le performance degli eCommerce.

FattoBoost integra le API di Google Search Console, DataforSEO e Semrush, fornendo dati più precisi e tempestivi. Il tool sarà il cuore dei futuri report SEO forniti da Fattoretto Agency.

Si tratta di una risorsa innovativa che supera le limitazioni di Google

Analytics 4, offrendo analisi SEO più approfondite, tempestive e in piena conformità con il GDPR.

Il software offre una serie di funzionalità avanzate, tra cui:

·Insight istantanei per i SEO, personalizzati per le esigenze specifiche degli specialisti della Fattoretto Agency;

·Alert settimanali con nuove query Google e potenziali keyword a coda lunga;

·Monitoraggio del traffico eCommerce, con segnali di opportunità per ottimizzare la strategia;

·Suggerimenti per l’internal linking grazie all’integrazione con DataforSEO, che offre insight per creare matrici di internal linking con trend in salite per i 4 mesi successivi, da inserire nelle pagine principali o in altre pagine dell’e-commerce;

·Note dirette nel grafico, per una visione chiara dell’efficacia delle attività SEO onsite e offsite implementate dai SEO Senior;

·Integrazione con le API di ChatGPT in arrivo, per fornire ulteriori spunti di riflessione ai SEO;

·Backup dei dati del Google Search Console, con confronti di oltre 16 mesi.

La SEO può sembrare un labirinto, ma FattoBoost è la mappa che

consente ai clienti di navigare con facilità. Fattoretto Agency conferma così il suo impegno nel restare sempre un passo avanti, pronta ad affrontare ogni sfida. E saranno ancora una volta i risultati nei business dei clienti a descrivere il valore di questo nuovo impulso nel segno dell’innovazione.

Masterclass SEO e AI per eCommerce, l’occasione per vedere all’opera FattoBoost

L’ultima novità software in casa Fattoretto Agency sarà mostrata all’opera durante la Masterclass SEO e AI per eCommerce, il corso ideato per gli store manager che desiderano incrementare visibilità, vendite e marginalità del proprio negozio online, approfittando di casi studio reali e di tecniche efficaci, usate da professionisti del settore.

L’appuntamento, 100% pratico e riservato a 30 partecipanti, con gli esperti dell’agenzia fondata da Massimo Fattoretto è per il 26 maggio a Milano. L’evento si terrà presso il Milano Luiss Hub (Via Massimo D’Azeglio, 3, Milano), un’agorà multidisciplinare dedicata all’apprendimento, condivisione e integrazione di competenze imprenditoriali tradizionali e innovative. La struttura si trova a pochi passi dalla Stazione di Milano Porta Garibaldi: i partecipanti hanno inclusi coffee e lunch break.



Il costo del corso è di €399,00 + IVA e per richiedere maggiori informazioni basta l’invio di una mail a masterclass@fattoretto.agency.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency