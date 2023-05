ExpressVPN celebra la vittoria dello scudetto del Napoli con il lancio del server nella città partenopea

(Adnkronos) – In occasione della storica vittoria del Napoli, ExpressVPN migliora la privacy online di tifosi e clienti con la nuova posizione del server di Napoli

TORTOLA, Isole Vergini britanniche, 24 maggio 2023 /PRNewswire/ — Gli appassionati di calcio e gli amanti dello sport italiano hanno un altro motivo per festeggiare insieme la conquista del tanto atteso scudetto del Napoli! Con una mossa che farà sicuramente piacere ai tifosi di tutto il mondo, ExpressVPN, azienda leader nel settore della privacy e della sicurezza dei consumatori, ha annunciato il lancio di un nuovo server nel cuore di Napoli. Dal 24 maggio, ExpressVPN offre a tutti i suoi utenti la possibilità di connettersi al nuovo server di Napoli, consentendo ai tifosi di calcio di partecipare ai festeggiamenti per la vittoria del Napoli, indipendentemente da dove si trovino nel mondo.

La recente vittoria del Napoli nel campionato di Serie A segna la conquista del primo scudetto che l’amata squadra del sud Italia ha ottenuto dagli anni Novanta. Questa nuovissima posizione server della VPN è un omaggio che commemora l’eclatante vittoria della Società Sportiva Calcio Napoli e della vivace città partenopea. Sono passati 33 lunghi anni, ma lo scudetto è finalmente tornato a Napoli!

“Siamo felici di fare la nostra parte in occasione di questa storica vittoria per i tifosi, la squadra di calcio e i nostri clienti italiani. Napoli ha atteso per oltre tre decenni la vittoria dello scudetto, quindi ci è sembrato giusto scegliere la città partenopea per la nostra VPN”, afferma Harold Li, vicepresidente di ExpressVPN. “Questa nuova posizione del server non solo rende omaggio all’amore della città per il calcio e alla storica vittoria dello scudetto, ma espande anche la nostra infrastruttura di rete per offrire un’esperienza online più sicura e privata durante questa importante occasione e non solo”.

Grazie alla presenza di Napoli, insieme a Milano e Cosenza, gli utenti di ExpressVPN hanno a disposizione un tris perfetto di località italiane a cui connettersi. Il server di Napoli fornirà prestazioni ottimali, migliorerà la distribuzione del carico e garantirà agli utenti velocità di connessione elevate. Per portare lo spirito vincente del Napoli nella loro esperienza di navigazione su internet, gli utenti possono connettersi al nuovo server semplicemente cambiando la posizione del server nell’app ExpressVPN in “Napoli”. Per saperne di più, basta consultare il seguente link https://www.expressvpn.com/it/vpn-server/italy-vpn/naples-vpn.

Informazioni su ExpressVPN

EspressVPN, dal 2009, permette a milioni di utenti di assumere il controllo della propria esperienza internet. Questo pluripremiato servizio VPN destinato ai consumatori è supportato dal protocollo VPN open-source Lightway, che garantisce la privacy degli utenti in pochi clic. Il gestore di password Keys e il router Aircove di ExpressVPN rendono la privacy e la sicurezza digitale facili e accessibili a tutti. I prodotti di ExpressVPN sono stati ampiamente verificati da esperti di terze parti, tra cui PwC, Cure53, KPMG e altri.

ExpressVPN fa parte di Kape Technologies (LSE: KAPE) dal 2021. Per saperne di più sulle soluzioni di privacy e sicurezza leader del settore di ExpressVPN, visitate il sito www.expressvpn.com.

