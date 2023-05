Estate 2023: Dove andare per una vacanza in Calabria?

La Calabria, situata nella parte meridionale dell’Italia, è una regione ricca di bellezze naturali, cultura e tradizioni affascinanti. Con la stagione estiva alle porte, molti sono alla ricerca della meta ideale per trascorrere le proprie vacanze in Calabria. Questo angolo di paradiso offre una varietà di esperienze uniche, che spaziano dalle spiagge incontaminate alle antiche rovine, dalle tradizioni culinarie alle suggestive montagne.

Spiagge mozzafiato e acque cristalline

Le vacanze in Calabria sono spesso associate alle splendide spiagge che caratterizzano questa regione. La costa calabrese si estende per oltre 700 chilometri, offrendo una varietà di opzioni per tutti i gusti. Tra le mete più famose si trova Tropea, una perla incastonata sulle falesie che si affacciano sul mare. Le sue spiagge di sabbia bianca e acque cristalline sono davvero da cartolina. Anche Capo Vaticano, con le sue scogliere a picco sul mare e le numerose calette nascoste, è una scelta ideale per gli amanti del mare. Per chi cerca una meta più tranquilla, consigliamo le spiagge di Scalea, un vero e proprio angolo di paradiso dove rilassarsi lontano dalla folla.

Un tuffo nella storia e nella cultura

La Calabria è anche una terra ricca di storia e cultura. Uno dei luoghi da non perdere è il centro storico di Cosenza, con le sue stradine medievali e i palazzi storici. Qui si possono ammirare anche il Duomo e il Castello Svevo, che offrono un panorama mozzafiato sulla città. Non lontano da Cosenza si trova Paola, famosa per il suo santuario dedicato a San Francesco di Paola, patrono della Calabria. Una visita al santuario è un’esperienza spirituale unica, arricchita dal suggestivo panorama sul mare.

Escursioni nelle montagne calabresi

Per gli amanti della natura e delle attività all’aria aperta, le montagne calabresi offrono un’ampia gamma di opportunità. Il Parco Nazionale della Sila è una meta imperdibile per chi desidera immergersi nella bellezza incontaminata della natura. Qui è possibile fare escursioni tra boschi secolari, laghi e fiumi, oppure praticare sport come trekking e mountain bike. Il Parco Nazionale dell’Aspromonte, invece, offre panorami mozzafiato e la possibilità di avvistare specie rare di flora e fauna.

Delizie culinarie e tradizioni locali

Una vacanza in Calabria non sarebbe completa senza un’immersione nella sua rinomata cucina. La regione vanta una vasta gamma di piatti tradizionali che delizieranno i palati più esigenti. Dalla ‘nduja, un salame piccante tipico della zona, alle paste fatte in casa come la pasta alla Norma o la pasta chijna, si avrà l’opportunità di gustare autentiche prelibatezze. Tra i piatti di pesce più famosi ci sono la spada alla ghiotta e il baccalà alla calabrese. Non dimentichiamo poi i formaggi locali, come il pecorino e il caciocavallo, che si abbinano perfettamente ai salumi tipici come la soppressata e il capocollo.

I borghi più suggestivi

La Calabria è punteggiata da borghi affascinanti, che conservano intatto il loro fascino antico. Tra i più famosi si trova Gerace, definito “il paese delle cento chiese”. Qui si può passeggiare tra le stradine medievali e visitare la Cattedrale normanna, ammirando i suoi splendidi affreschi. Altro borgo da non perdere è Pizzo, con il suo incantevole centro storico e il famoso castello aragonese. Da qui è possibile anche gustare la famosa “tartufo di Pizzo”, un gelato al cioccolato ripieno di crema al caffè, un vero peccato di gola.

Eventi e feste tradizionali

Durante l’estate, la Calabria si anima di eventi e feste tradizionali che offrono un’opportunità unica di immergersi nella cultura locale. Uno dei più importanti è il Tarantella Power, un festival dedicato alla musica tradizionale calabrese, che attira artisti e visitatori da tutto il mondo. Altri eventi da segnalare sono le processioni religiose che si svolgono in molte città, come quella di San Rocco a Scilla, durante la quale la statua del santo viene portata in processione per le vie del paese.

La Calabria si conferma come una meta ideale per trascorrere le vacanze estive. Dalle splendide spiagge alle montagne mozzafiato, dalla ricca storia e cultura ai sapori autentici della sua cucina, questa regione ha molto da offrire a ogni tipo di viaggiatore. Scegliere di trascorrere le vacanze in Calabria significa immergersi in un luogo ricco di bellezze naturali, tradizioni millenarie e ospitalità calorosa. Non importa se si è in cerca di relax, avventura o scoperta culturale, la Calabria sarà in grado di soddisfare ogni desiderio. Preparatevi quindi a vivere un’estate indimenticabile in questo angolo di paradiso italiano.