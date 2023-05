Deepki acquisisce Nooco, filiale di VINCI Energies specializzata nella misurazione del carbonio incorporato, posizionandosi sull’analisi dell’intero ciclo di vita degli edifici

(Adnkronos) – PARIGI, 25 maggio 2023 /PRNewswire/ — Deepki, piattaforma di data intelligence ESG leader per il settore immobiliare, annuncia oggi l’acquisizione di Nooco, società SaaS francese di VINCI Energies che misura e ottimizza l’impronta di carbonio dei progetti di costruzione e ristrutturazione degli edifici.

Nooco è specializzata nella misurazione dell’impronta di carbonio dei progetti di costruzione e ristrutturazione (nuovi progetti, rinnovi, ristrutturazioni, manutenzione e fine ciclo di vita).Incubata all’interno di VINCI Energies per tre anni, Nooco è diventata uno standard industriale consolidato, in grado di calcolare in modo rapido e affidabile le emissioni di carbonio, un aspetto essenziale nel contesto della nuova normativa RE2020, che punta a ridurre l’impatto degli edifici sul clima.

L’acquisizione consentirà a Deepki di rafforzare la propria offerta, coprendo l’intero ciclo di vita degli edifici e di accelerare allo stesso tempo lo sviluppo di Nooco aumentando il riconoscimento della CO₂ come KPI del settore, tenendo conto di tutte le potenziali fonti di emissione.

Vincent Bryant ed Emmanuel Blanchet, Co-Fouder di Deepki, dichiarano:

“Nooco è un’azienda tecnologica molto avanzata che è diventata un vero e proprio punto di riferimento nel settore delle costruzioni e delle ristrutturazioni. La sua offerta è complementare a alla nostra e ci consentirà di ampliare le nostre competenze per supportare meglio l’intero settore immobiliare – responsabile del 36% del consumo energetico e del 37% delle emissioni di gas serra a livello mondiale – nella sua necessaria transizione verso la decarbonizzazione”

Guillaume Jarlot, Founder di Nooco, commenta:

“Il team di Nooco è lieto di unirsi a Deepki per sviluppare ulteriormente la nostra offerta come piattaforma leader per la decarbonizzazione dell’intero settore. Come parte del gruppo Deepki, Nooco punta a rafforzare la propria posizione di partner di fiducia per il mercato francese e, nel 2024, europeo. Il nostro obiettivo: sostenere la transizione organica del settore dotando gli stakeholder e gli utenti finali degli strumenti per affrontare autonomamente le sfide di CO₂ a cui si trovano ad andare incontro nei loro progetti di costruzione e ristrutturazione.”

Olivier Genelot, Managing Director Île-de-France Building Solutions Division di VINCI Energies, aggiunge: “Abbiamo sviluppato Nooco per calcolare rapidamente l’impronta di carbonio di diversi progetti. Consegnandolo a Deepki consentiamo di continuare il suo sviluppo. Confidiamo che possano valutare in modo efficiente l’impatto delle nostre iniziative di decarbonizzazione attraverso l’uso di alternative edilizie, prodotti a basse emissioni di carbonio e soluzioni di riutilizzo”.

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/deepki-acquisisce-nooco-filiale-di-vinci-energies-specializzata-nella-misurazione-del-carbonio-incorporato-posizionandosi-sullanalisi-dellintero-ciclo-di-vita-degli-edifici-301833915.html