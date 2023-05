David Guetta: Il Ritorno del Re della Dance con ‘Baby Don’t Hurt Me’

Dopo 30 anni dal successo di ‘What is Love‘ di Haddaway, il 1993 torna prepotentemente nel 2023 e continua a farci ballare come un tempo. Questa volta è il nuovo singolo di David Guetta, ‘Baby Don’t Hurt Me’, a scuotere le nostre anime, regalandoci un’altra hit dance firmata dal rinomato DJ e produttore francese.

La canzone vanta la partecipazione vocale di Anne-Marie e Coi Leray ed è riuscita, in poche settimane, a raggiungere le vette delle classifiche italiane: la Top 10 in radio, la Top 50 su Spotify Italia e addirittura la Top 10 su Shazam.

L’Omaggio al Passato e l’Inizio dell’Estate

Il titolo stesso del brano richiama immediatamente il campionamento iconico del successo degli anni ’90. Un successo che, tre decenni fa, dominò le classifiche ufficiali per tre settimane consecutive in Italia e in altri 13 Paesi. Da allora, quella canzone ha scaldato le notti sulle piste da ballo delle discoteche italiane e internazionali, facendo ballare intere generazioni. Ora, con questa nuova versione firmata da David Guetta, l’estate prende ufficialmente il via.

Un campionamento così iconico, reinterpretato con maestria dalla produzione di David Guetta, è in grado di generare un effetto nostalgico ed euforico allo stesso tempo per gli ascoltatori. Si tratti di una serata in discoteca, di un viaggio in auto o di un allenamento, la canzone risuona dappertutto! Non sorprende, quindi, che il brano sia già nella top 15 delle classifiche radio italiane e ai vertici delle classifiche globali mondiali.

Il Successo Continuo di David Guetta

Dopo aver ricevuto il titolo di “Producer of the Year” ai BRIT Awards e aver raggiunto la vetta della Top 100 di DJ Mag, posizionandosi al numero 1 nella classifica dei DJ, David Guetta si avvicina rapidamente al traguardo dei 40 miliardi di stream globali. La sua costante innovazione musicale e la capacità di produrre hit dance senza tempo gli hanno garantito una posizione di prestigio nell’industria musicale.

Conclusioni

Con ‘Baby Don’t Hurt Me’, David Guetta dimostra ancora una volta di essere il Re indiscusso della dance music. La sua abilità nel rendere omaggio al passato e reinterpretare i successi del passato in modo fresco e coinvolgente è una testimonianza della sua genialità artistica. La canzone è destinata a farci ballare per tutto l’estate, portandoci in un viaggio musicale che unisce il passato al presente in un connubio esplosivo. Non resta che alzare il volume e lasciarsi travolgere dalla magia della musica di David Guetta.