Da noi a ruota libera”: ospiti, anticipazioni e temi della nuova puntata su Rai1

Domenica 28 maggio, alle 17:20 su Rai1, appuntamento imperdibile con la nuova puntata di “Da noi a ruota libera”, il popolare programma condotto da Francesca Fialdini. Questo show, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, si propone di intrecciare le storie affascinanti e coinvolgenti di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica con quelle di persone comuni che hanno saputo trovare la giusta direzione nella loro vita.

Nel corso di questa emozionante trasmissione, avremo il piacere di accogliere una serie di ospiti di grande rilievo. Tra questi spicca Rocío Muñoz Morales, talentuosa attrice e conduttrice, nonché protagonista su Rai1 del nuovo show televisivo di Massimo Ranieri, intitolato “Tutti i sogni ancora in volo”. Lo spettacolo, in onda dal 26 maggio in prima serata, promette di regalare al pubblico momenti indimenticabili.

Accanto a Rocío Muñoz Morales, avremo il privilegio di incontrare Michele Guardì, autore e regista di alcuni dei programmi più importanti trasmessi su Rai, tra cui il celebre “I Fatti Vostri”. La sua esperienza e la sua competenza nel campo dell’intrattenimento televisivo lo rendono una figura di spicco in questa puntata.

Altro ospite di grande rilievo sarà Enrico Ruggeri, noto cantautore e scrittore. Insieme a Francesca Fialdini, Ruggeri ripercorrerà la sua illustre carriera, caratterizzata da brani famosi interpretati sia da lui stesso che da altri grandi nomi della musica italiana. Durante l’intervista, avremo modo di approfondire anche il suo ultimo singolo intitolato “Dimentico”, pubblicato ad aprile, che affronta il tema del morbo di Alzheimer. Il brano sostiene il progetto “Il Paese Ritrovato” della Meridiana Società Cooperativa Sociale di Monza, impegnata nella cura delle persone affette da questa malattia e da demenze correlate.

Non mancherà neanche Tiberio Timperi, noto conduttore televisivo che dal 19 giugno prenderà il timone della nuova edizione di “Unomattina estate” su Rai1. Insieme a Timperi, la trasmissione vedrà la partecipazione di Serena Autieri e Gigi Marzullo, che contribuiranno a rendere l’estate dei telespettatori ancora più piacevole e interessante.

Non perdete, dunque, la straordinaria puntata di “Da noi… a ruota libera” in onda domenica 28 maggio alle 17:20 su Rai1. Sarà un’occasione unica per scoprire le storie di grandi protagonisti e per vivere momenti di emozione e divertimento insieme a Francesca Fialdini e ai suoi ospiti speciali.