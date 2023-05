Coppa Italia finale 2023, dove vedere Fiorentina-Inter in tv

(Adnkronos) – La 76esima edizione della Coppa Italia si appresta a vivere il suo ultimo atto, con la finale Fiorentina-Inter che si giocherà domani allo stadio Olimpico di Roma alle 21. Sarà possibile vedere il match in diretta tv in esclusiva assoluta su Canale 5 e in live streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

Sarà Massimiliano Irrati di Pistoia ad arbitrare la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, in programma domani mercoledì 24 maggio. E’ la prima volta che il 43enne di Firenze dirige quest’anno una gara dei nerazzurri quest’anno, mentre ha incrociato i viola solo in occasione della partita persa in casa dell’Atalanta del 2 ottobre 2022. Gli assistenti saranno Carbone e Lo Cicero, con Fabbri quarto uomo. Al Var Mazzoleni e l’Avar sarà invece Marini.

In occasione della finale di Coppa Italia in cui la Fiorentina giocherà contro l’Inter, a Firenze saranno allestiti otto maxi schermi negli spazi estivi del Comune dati in gestione in modo da poter vedere la partita dello stadio Olimpico. L’annuncio è stato dato dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, su Facebook.

“Mercoledì per la finale di Coppa Italia ci saranno maxischermi in vari luoghi della città – ha scritto Nardella in un post – Ringraziamo i gestori di questi spazi e tutti gli esercenti che si stanno dando da fare per offrire questo servizio ai tifosi viola anche in altri luoghi della città”.