Contromano in autostrada sul raccordo Perugia-Bettolle: patente ritirata

(Adnkronos) – Una donna in autostrada ha imboccato contromano il raccordo Perugia-Bettolle vicino allo svincolo di Piscille. Gli agenti sono riusciti a raggiungere l’auto e, dopo averla sorpassata, hanno rallentato progressivamente la velocità, fermando il veicolo. Per la conducente, una cittadina straniera, è scattato il ritiro della patente, nonché la sanzione per guida con senso di marcia invertito (articolo 176 del Codice della Strada). Alla donna è stata ritirata anche la carta di circolazione con un fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.