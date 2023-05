Contro il caro utenza, nasce il nuovo selezionatore di tariffe Internet, Luce e Gas, che mette al centro le reali esigenze degli utenti

(Adnkronos) – Offertasuper.it, progetto nato da Sales Performance, permette di ottenere un risparmio fino a 500 euro annui a famiglia, e offre consulenze personalizzate con VERI esperti di tariffe

Roma, 25 maggio 2023 – Nel 2022 il costo delle utenze domestiche ha subito un’impennata vertiginosa. Secondo l’indagine dell’Istituto Demoskopika, l’aumento per luce e gas è stato in media del 120,8%, pari a 1.516 euro. Più contenuto l’aumento del prezzo della connessione internet domestica, ma va comunque a pesare in modo negativo sulle tasche di chi vive in Italia.

Da aprile ARERA annuncia ribassi per l’elettricità anche del 50%, ma non per tutti. “Destreggiarsi tra i tanti operatori e le diverse tariffe non è semplice, soprattutto per gli utenti che hanno poco tempo a disposizione per verificare sia i dettagli che le condizioni contrattuali di ogni offerta. – Commenta Marco Masi, fondatore di Offertasuper.it, progetto nato da Sales Performance, azienda di call center, performance marketing e lead generation di qualità – Da qui è nata l’idea di creare un ambiente unico, che potesse aiutare gli utenti a prendere una decisione consapevole e ponderata, permettendo di ottenere un risparmio fino a 500 euro l’anno. Per il momento ci stiamo concentrando prevalentemente sui servizi Internet, Luce e Gas, ma è previsto a breve un ulteriore sviluppo della nostra offerta, che includerà servizi selezionati, così da offrire agli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno, in un unico posto, in modo semplice, chiaro e sicuro”.

Insieme al suo team, Marco Masi ha creato uno strumento online che permette all’utente di scegliere bene e consapevolmente il proprio fornitore energetico

e della connessione internet. Un valido modo per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte del momento, individuando ogni volta la soluzione migliore per il singolo caso specifico.

Non l’ennesimo comparatore di prezzi, ma un selezionatore delle migliori offerte, che agisce come un partner. Offertasuper.it può contare sull’esperienza e la professionalità costruita negli anni da Sales Performance, che pone al centro l’assistenza del cliente e il suo ascolto, mettendo a sua disposizione un team di consulenti esperti, che forniranno una valutazione precisa e personalizzata.

Dopo un’accurata valutazione degli attuali consumi, delle necessità e delle migliori offerte sul mercato in quel momento specifico, il team sarà in grado di dire con certezza all’utente quale sarà la sua velocità di navigazione oppure la sua spesa esatta, chiarendo tutti i dubbi in merito alle offerte e facendo un’analisi dettagliata basata sui consumi reali del singolo caso.

