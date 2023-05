Come fermare la diarrea con Dissenten

La diarrea è uno di quegli argomenti che causano imbarazzo e disagio quando se ne parla. Tuttavia, si tratta di un disturbo molto comune e non deve essere un tabù, anzi, è importante parlarne per capirne le cause e i rimedi migliori.

Quando possiamo parlare di diarrea? Quando si manifestano più scariche giornaliere abbondanti di feci poco formate o liquide. Generalmente, si parla di diarrea quando si verificano almeno 3 scariche al giorno, spesso accompagnate da fastidiosi crampi addominali.

La causa della diarrea è uno squilibrio dell’intestino che porta a un cattivo assorbimento dei liquidi delle feci e una necessità di svuotamento. Lo squilibrio può essere dovuto a diversi fattori legati all’alimentazione, agenti patogeni o malattie infiammatorie.

Spesso per fermare la diarrea basta fare degli accorgimenti all’alimentazione, mangiando cibi leggeri e astringenti per qualche giorno. Quando i sintomi sono più acuti è necessario ricorrere a dei farmaci antidiarroici che aiutino a ristabilire l’evacuazione regolare. Uno di questi è Dissenten in compresse, acquistabile sul sito di www.farmaciamato.it ricevendolo a casa entro 2 giorni lavorativi.

Nei prossimi paragrafi scopriremo di più su questo farmaco, in modo da permetterti di valutare se è la soluzione giusta per te.

Come funziona Dissenten

Dissenten è un farmaco ideato per combattere i sintomi della diarrea acuta. Il suo principio attivo è la loperamide, presente con il dosaggio di 2 mg per ogni compressa. La sua funzione principale è quella di rallentare il transito delle feci all’interno dell’intestino, permettendo un migliore assorbimento dei liquidi. In aggiunta il principio attivo inibisce anche la secrezione dei liquidi che l’intestino immette nelle feci per ammorbidirle.

Dunque, la loperamide ferma le scariche di diarrea rendendo le feci meno liquide e favorendo la defecazione con la normale consistenza. Come si può intuire, l’azione è rivolta solo ai sintomi del disturbo, senza combattere la causa scatenante.

Inoltre, questa molecola ha anche la capacità di diminuire lo stimolo all’evacuazione e aumentare il tono muscolare dello sfintere. In questo modo, riduce il fastidio di dover correre spesso in bagno.

Ora che sappiamo come funziona Dissenten, vediamo come va assunto per un’azione efficace.

Come assumere Dissenten

Dissenten va assunto accompagnando la compressa con un bicchiere d’acqua. Il medicinale può essere somministrato solo a individui con almeno 6 anni di età con la seguente posologia:

Adulti dai 18 anni in poi : nella fase iniziale si raccomanda di assumere 2 compresse dopo ogni scarica per poi passare a 1 compressa dopo ogni scarica. In totale non bisogna mai superare le 8 compresse al giorno.

: nella fase iniziale si raccomanda di assumere 2 compresse dopo ogni scarica per poi passare a 1 compressa dopo ogni scarica. In totale non bisogna mai superare le 8 compresse al giorno. Bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni: va assunta massimo 1 compressa dopo ogni scarica di diarrea. La dose massima giornaliera va calcolata in base al peso corporeo, con massimo 3 compresse ogni 30 kg di peso. In ogni caso, non bisogna superare le 8 compresse al giorno.

Dissenten non può essere preso per più di due giorni consecutivi. Per questo motivo, il farmaco è adatto a combattere solo la diarrea occasionale, mentre per la diarrea cronica è opportuno utilizzare dei rimedi che permettano un’assunzione prolungata.

Molti farmaci antidiarroici hanno un funzionamento e un utilizzo molto simile a Dissenten perché contengono il suo stesso principio attivo.

Le differenze tra Dissenten e Imodium

Imodium contiene 2 mg di loperamide, quindi lo stesso principio attivo con lo stesso dosaggio di Dissenten. Dunque, Dissenten e Imodium sono due farmaci quasi del tutto identici, l’unica differenza sta nei loro eccipienti che sono:

Dissenten : magnesio stearato e cellulosa microcristallina;

: magnesio stearato e cellulosa microcristallina; Imodium in capsule rigide : lattosio, amido di mais, talco, magnesio stearato, eritrosina, indigotina, ossido di ferro giallo, ossido di ferro nero, titanio diossido e gelatina;

: lattosio, amido di mais, talco, magnesio stearato, eritrosina, indigotina, ossido di ferro giallo, ossido di ferro nero, titanio diossido e gelatina; Imodium in compresse orosolubili: gelatina, mannitolo, aroma menta, aspartame, sodio bicarbonato.

Quindi, sebbene Imodium e Dissenten abbiano lo stesso effetto bisogna far attenzione agli eccipienti, verificando di non avere allergie o intolleranze. Un altro fattore da tenere in considerazione è che generalmente Dissenten ha un prezzo inferiore rispetto a Imodium, essendo un brand meno noto e meno pubblicizzato.

Un discorso differente vale per il farmaco Normix, che non è un semplice antidiarroico.

Le differenze tra Dissenten e Normix

Anche Normix è un farmaco usato per combattere la diarrea. Tuttavia, Normix è un antibiotico a base di rifaximina, mentre Dissenten non è un antibiotico.

Normix è usato nel caso in cui la diarrea sia causata da una sovracrescita batterica all’interno dell’intestino. Eliminando i batteri, Normix agisce direttamente sulla causa dei problemi intestinali, sconfiggendo conseguentemente anche la diarrea.

Dissenten ha un’azione del tutto diversa: agisce solo sul sintomo senza combatterne la causa. Quindi, in caso di infezione batterica intestinale Dissenten non è la soluzione giusta perché i problemi potrebbero ripresentarsi finché non si sconfiggono i batteri che li causano.

Essendo un antibiotico, Normix deve essere assunto con molta più cautela, chiedendo consiglio al medico che lo prescriverà solo in caso di necessità.