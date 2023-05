Citofonare Rai 2: Puntata Speciale sull’Emergenza Alluvione con Paola Perego e Simona Ventura

In questa domenica 21 maggio, alle 11.15 su Rai 2, torna “Citofonare Rai 2” con una puntata speciale che affronta l’emergenza alluvione che sta colpendo il centro nord dell’Italia.

Paola Perego e Simona Ventura condurranno il programma, offrendo aggiornamenti costanti sugli ultimi avvenimenti grazie ai collegamenti con gli inviati presenti sul territorio. Inoltre, avremo l’onore di ospitare in studio il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, per discutere delle misure prese per fronteggiare questa difficile situazione. Durante la trasmissione, verranno lanciati appelli per raccogliere donazioni a favore delle persone colpite dall’alluvione.

Una puntata dedicata all’emergenza alluvione nel centro nord

La puntata di “Citofonare Rai 2” del 21 maggio sarà interamente dedicata all’emergenza alluvione che sta colpendo il centro nord del paese. Sarà un’occasione per rimanere costantemente informati sugli ultimi aggiornamenti e sulle misure messe in atto per fronteggiare questa situazione critica.

Ospiti legati alla terra di Romagna

Durante la puntata, saranno in studio due ospiti legati alla terra di Romagna, che condivideranno le loro esperienze e riflessioni. Mirko Casadei, noto ballerino e coreografo, e Serena Grandi, attrice e showgirl molto amata dal pubblico italiano, si uniranno a noi per condividere le loro testimonianze e sensazioni riguardo a questa emergenza.

L’intervento del meteorologo Luca Ciceroni

Per fornire una prospettiva tecnica e professionale sulle cause e gli effetti delle alluvioni, avremo in collegamento il meteorologo Luca Ciceroni. Attraverso la sua esperienza e conoscenza, ci aiuterà a comprendere meglio gli aspetti meteorologici legati a questo fenomeno e le misure preventive che possono essere adottate per minimizzarne gli impatti.

Gene Gnocchi, sfollato dalla sua casa di Faenza

Gene Gnocchi, noto comico e personaggio televisivo, sarà in collegamento con noi direttamente dalla sua casa di Faenza, da cui è stato costretto ad allontanarsi a causa dell’alluvione. Ci racconterà la sua esperienza e le difficoltà che ha dovuto affrontare in questa situazione di emergenza.

Ricordando Gigi Sabani, un grande personaggio della TV

Nonostante il momento delicato che l’Italia sta affrontando, Paola Perego e Simona Ventura cercheranno di dare continuità al programma e di offrire al pubblico un momento di svago e intrattenimento. Durante la puntata, spazio alla carriera di Gigi Sabani, noto imitatore e showman amatissimo dal pubblico italiano.

Grazie alle preziose Teche Rai, potremo ripercorrere i momenti più significativi della carriera di Gigi Sabani. Attraverso immagini d’archivio e interviste esclusive, verrà mostrata la sua abilità nell’imitare personaggi famosi e nel coinvolgere il pubblico con il suo talento unico. Inoltre, avremo l’opportunità di ascoltare le parole commoventi di suo figlio Simone, che ci racconterà la figura straordinaria di suo padre e l’eredità che ha lasciato nel mondo dello spettacolo.

Antonella Elia e l’omaggio a Raffaella Carrà

Durante la puntata Antonella Elia renderà omaggio a un’altra grande e indimenticabile romagnola, Raffaella Carrà. La talentuosa cantante, ballerina e showgirl ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana e internazionale. Attraverso aneddoti, video e ricordi personali, Antonella Elia ci farà rivivere il fascino e il carisma di questa icona dello spettacolo.

L’oroscopo di Simon and the Stars

Per concludere la puntata, avremo l’opportunità di conoscere le previsioni astrologiche grazie a Simon and the Stars. L’astrologo di fama internazionale ci guiderà alla scoperta dei segni zodiacali e ci fornirà interessanti consigli e suggerimenti per affrontare al meglio il futuro. L’oroscopo sarà un momento di intrattenimento leggero e divertente, offrendo spunti di riflessione e curiosità sul nostro destino.