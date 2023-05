Cattura l’anima con ‘Per Sempre Mai’: il nuovo singolo di Shade ft. Federica Carta

“Per Sempre Mai” è il nuovo singolo di Shade in collaborazione con Federica Carta, pubblicato da Epic Records/Sony Music Italy. Questo segna il ritorno del rapper a collaborare con la giovane artista dopo il successo delle canzoni “Irraggiungibile” e “Senza farlo apposta”, che li ha portati insieme sul palco di Sanremo nel 2019. Il singolo sarà incluso nel prossimo progetto discografico di Shade e sarà disponibile dalle radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal venerdì 26 maggio.

“Per Sempre Mai” rappresenta la terza collaborazione tra Shade e Federica Carta, che insieme hanno ottenuto 4 dischi di platino, oltre 100 milioni di stream e più di 200 milioni di visualizzazioni.

La canzone è caratterizzata da sonorità pop-house che richiamano i primi anni 2000, reinterpretate in modo estremamente attuale e personale. Il testo racconta la dinamica di una relazione nata all’interno di un club. “Per Sempre Mai” è un successo senza tempo, fresco e coinvolgente, che farà ballare e divertire i fan di tutte le età. La produzione è curata da Jaro, il produttore di tutti i successi di Shade, insieme a Enrico Brun.

Parlando di questa collaborazione e del rapporto di amicizia con Federica Carta, il rapper ha detto:

“Negli ultimi anni siamo cresciuti molto e lo stesso vale per il bene che proviamo l’uno per l’altra. Sappiamo di avere due precedenti importanti alle spalle e nonostante il brano sia diverso da quelli precedenti, speriamo di non deludere le aspettative”.

Federica Carta ha aggiunto:

“La stima che proviamo l’uno per l’altra, sia umanamente che artisticamente, ci ha portato a sostenerci reciprocamente in tutti questi anni. Sono molto felice che le nostre strade si siano incrociate di nuovo in quest’anno, che per me è molto importante”.