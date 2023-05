Cartucce HP: guida alla scelta e alla manutenzione per una stampa di qualità

Prima di acquistare una stampante HP a uso domestico, è opportuno tenere conto di alcuni aspetti focalizzati sull’impiego che se ne intende fare. Se ne serve una per stampare documenti in maniera occasionale, è opportuno puntare su un modello low cost, come quelle inkjet. Se, invece, si volesse optare per un articolo più performante, da impiegare magari in ufficio, è importante concentrarsi su altri parametri, come il numero di copie stampate al minuto, la rumorosità e la manutenzione semplificata.

In tal senso, le stampanti laser e quelle Led hanno una marcia in più, soprattutto nella stampa delle foto e in termini di connettività.

Il ruolo cruciale delle cartucce HP: originali, compatibili e ricondizionate. Ecco come orientarsi più facilmente

Cartucce HP: originali, compatibili o ricondizionate?

Anche sulle cartucce HP è possibile fare tutta una serie di valutazioni. Vi sono sostanzialmente tre alternative.

Le cartucce HP originali sono quelle che i consumatori acquistano con maggiore frequenza. Ad autorizzarle e a metterle in commercio è la multinazionale statunitense. Trattandosi di articoli originali, il prezzo viene deciso da HP ed, in genere, è maggiore rispetto alle altre due opzioni, vale a dire le cartucce HP compatibili e quelle rigenerate.

Le cartucce HP compatibili, pur non essendo autorizzate in maniera ufficiale dalla multinazionale americana, offrono prestazioni di alto livello, al punto da non discostarsi più di tanto da quelle fornite dalle originali. Il vantaggio per il consumatore, possessore di una stampante HP, è il prezzo, decisamente più contenuto. Optare per le cartucce HP compatibili si rivela una scelta intelligente nel momento in cui si deve stampare con regolarità. In tal caso, il risparmio è assicurato.

Poi vi sono le cartucce HP rigenerate, provenienti da cartucce esaurite, sottoposte a un processo particolare, incentrato in primo luogo sul ricondizionamento ed in seguito sulla nuova immissione sul mercato. Il vantaggio di questa terza categoria di cartucce per stampanti HP risiede nel fatto che, oltre a presentare un prezzo d’acquisto ancora più accessibile, impattano di meno sull’ambiente. Il riutilizzo è, infatti, sinonimo di lotta allo spreco di risorse e di riutilizzo dei materiali. Cartucce di questo tipo hanno, quindi, nuova vita.

Cartucce inkjet HP: cosa sapere al riguardo?

Focalizzandosi sulle stampanti HP inkjet, vi sono due modelli di cartucce particolarmente in voga tra gli utenti. Da un lato, le cartucce HP con testina integrata e dall’altro quelle con testina separata.

Se le prime hanno un prezzo maggiore e, a fronte di problemi alla testina di stampa, non occorre procedere alla sostituzione completa ma solo con quella del pezzo con complicazioni, le seconde sono sì low cost, ma a fronte di problemi alla testina, occorre attendere tempistiche maggiori per la risoluzione del problema, spesso tutt’altro che di gestione semplice.

Cartucce HP standard e XL: dove risiedono le principali differenze?

Le stampanti HP di ultima generazione sono compatibili oltre che con le cartucce standard anche con quelle XL. Quali sono le differenze sostanziali fra le suddette categorie? Come indica chiaramente il nome, le cartucce HP XL assicurano un numero doppio di stampa rispetto a quelle standard. Sono, di fatto, più convenienti in termini di rapporto qualità prezzo.

Ragion per cui chi stampa di frequente farebbe bene a tenere seriamente in considerazione l’acquisto di cartucce HP XL. Le versioni standard comunque presentano al loro interno una spugna in grado di assorbire piccoli quantitativi di inchiostro per sprecare quanto meno possibile. Anche se la spugna delle XL è più grande e, proporzionalmente, si risparmia ancora di più sui consumi.

Cartucce HP 56-57 e HP 27-28: ecco le differenze

Vi sono, poi, cartucce per stampanti HP contraddistinte da una struttura grosso modo analoga. Fra quelle maggiormente meritevoli di attenzione si distinguono le cartucce HP 56-57 e HP 27-28.

La differenza più evidente risiede nei quantitativi di inchiostro di cui sono in possesso al momento dell’uscita sul mercato. La HP 27 vanta 10 millilitri di inchiostro, la HP 56 invece ne ha 19. La HP 28 ne ha solamente 8, mentre la HP 57 ne ha 17. Come mai? Nel caso della 27 e della 28 il riempimento non è massimo in quanto a inchiostro. Diverso il discorso della 56 e della 57, il cui riempimento è di fatto doppio. Scelte aziendali quelle in oggetto.

Conclusioni

In definitiva, tutti i tipi di cartucce HP, incluse quelle compatibili e ricondizionate, hanno i loro molteplici aspetti positivi. Quelle originali sarebbero l’acquisto ideale se si stampa di frequente e se si è novizi in materia di documentazione. Viceversa, i prodotti ricondizionati o quelli compatibili sono ottimali se a maneggiarli sono utenti più esperti che desiderano spendere di meno, senza dover rinunciare per forza di cose a un livello qualitativo eccelso in termini di stampa.