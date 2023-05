Carburanti, oggi prezzi in forte calo

(Adnkronos) – Continuano a scendere i prezzi dei carburanti, oggi, nonostante il rimbalzo delle quotazioni dei prodotti raffinati registrato venerdì, mentre il Brent resta sotto quota 80 dollari. Staffetta Quotidiana segnala un giro di ribassi dei prezzi consigliati dei maggiori marchi all’avvio del lungo fine settimana del primo maggio, con effetto sensibile sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, oggi in deciso calo. Per il gasolio, in particolare, siamo su livelli che non si vedevano dal febbraio del 2022 – al netto dei tagli delle accise. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Q8 hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e del gasolio. Per Tamoil registriamo un ribasso di due cent/litro sulla benzina e di un cent/litro sul gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,856 euro/litro (-11 millesimi, compagnie 1,856, pompe bianche 1,856), diesel a 1,710 euro/litro (-18, compagnie 1,710, pompe bianche 1,709). Benzina servito a 1,993 euro/litro (-11, compagnie 2,033, pompe bianche 1,915), diesel a 1,852 euro/litro (-17, compagnie 1,892, pompe bianche 1,773). Gpl servito a 0,765 euro/litro (-2, compagnie 0,775, pompe bianche 0,752), metano servito a 1,638 euro/kg (-6, compagnie 1,637, pompe bianche 1,639), Gnl 1,523 euro/kg (-2, compagnie 1,511 euro/kg, pompe bianche 1,531 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,922 euro/litro (servito 2,182), gasolio self service 1,795 euro/litro (servito 2,068), Gpl 0,876 euro/litro, metano 1,682 euro/kg, Gnl 1,496 euro/kg.